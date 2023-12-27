Melovin впервые рассказал, состоит ли сейчас в отношениях

Известный поп-певец Melovin вполне конкретно, четко и откровенно рассказал, есть ли у него сейчас романтические отношения.

https://stars.glavred.info/melovin-vpervye-rasskazal-sostoit-li-seychas-v-otnosheniyah-10528235.html Ссылка скопирована

По словам Melovin, пока у него нет отношений / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Известный украинский певец Melovin (он же ‒ Константин Бочаров) впервые прокомментировал свою личную жизнь и признался в интервью Алине Доротюк, состоит ли он в романтических отношениях.

"Отношений у меня нет. Но есть немало поклонников и поклонниц. И мне это очень приятно. Я не закрыт к этому всему, я общаюсь. Я позволяю принимать внимание, выражение чувств людей", - отметил певец.

По его словам, хоть пока у него нет отношений, он не отказывается от этого и с радостью при случае пойдет на изменения. Но пока певец не занимается активным поиском второй половинки, однако и не закрывается от того, что может встретить кого-то, кто ему будет симпатизировать.

видео дня

"Я от этого не закрыт. Я не знаю как там сложится дальше, но я просто открыт, я не в отношениях",- сказал Melovin.

Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

После чего часть аудитории певца отписалась от него и не поддержала его сексуальные предпочтения. Но было много и тех, кто поддержал исполнителя.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.