Французский ангел: 55-летняя Патрисия Каас похвасталась стройной фигурой в прозрачной блузке

Патрисия Каас в прозрачной блузке похвасталась фигурой / instagram.com/patriciakaasoff

Французская певица Патрисия Каас известна не только своим характерным глубоким голосом с хрипотцой, из-за которого ее сравнивают с такими дивами как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих.

Тонкая, изящная француженка покорила сердца миллионов поклонников своим загадочным образом - томный взгляд, тонкие арки бровей, темный макияж. С конца восьмидесятых Каас - воплощение чувственной нежности через музыку и внешний облик.

Она остается себе верна и в уже зрелом возрасте: сейчас певице 55, но она все еще сохранила свой невероятный магнетизм. К примеру, на ее странице в Instagram появился снимок, на котором певица позирует в полупрозрачной кофте, укороченных джинсах и босоножках на шпильке. Она стоит на фоне скульптуры так, что за ее спиной будто развернулось два огромных крыла.

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"Ангельский" облик Каас пришелся по душе ее поклонникам, которые провели параллель с небесным звучанием ее меццо-сопрано.

Патрисия Каас в прозрачной блузке похвасталась фигурой / instagram.com/patriciakaasoff

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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