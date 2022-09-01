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Французский ангел: 55-летняя Патрисия Каас похвасталась стройной фигурой в прозрачной блузке

1 сентября 2022, 02:42

Музыкальная легенда излучает флюиды привлекательности даже в повседневной жизни.

Патрисия Каас
Патрисия Каас в прозрачной блузке похвасталась фигурой / instagram.com/patriciakaasoff

Французская певица Патрисия Каас известна не только своим характерным глубоким голосом с хрипотцой, из-за которого ее сравнивают с такими дивами как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих.

Тонкая, изящная француженка покорила сердца миллионов поклонников своим загадочным образом - томный взгляд, тонкие арки бровей, темный макияж. С конца восьмидесятых Каас - воплощение чувственной нежности через музыку и внешний облик.

Она остается себе верна и в уже зрелом возрасте: сейчас певице 55, но она все еще сохранила свой невероятный магнетизм. К примеру, на ее странице в Instagram появился снимок, на котором певица позирует в полупрозрачной кофте, укороченных джинсах и босоножках на шпильке. Она стоит на фоне скульптуры так, что за ее спиной будто развернулось два огромных крыла.

Видео дня

"Ангельский" облик Каас пришелся по душе ее поклонникам, которые провели параллель с небесным звучанием ее меццо-сопрано.

Патрисия Каас
Патрисия Каас в прозрачной блузке похвасталась фигурой / instagram.com/patriciakaasoff

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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