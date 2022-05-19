Федишин попыталась оправдаться за слова о ЛГТБ, но снова попала в просак

Федишин попала в просак/ УНИАН

Украинская певица и член украинской делегации жюри на Евровидении-2022 Ирина Федишин попыталась оправдать свое скандальное заявление о ЛГБТ-сообществе, представителей которого она назвала грешниками. Однако звезда практически повторила те же самые слова, что и в интервью ведущей Алине Доротюк.

К тому же сразу скрыла комментарии под данным постом, пишет "Обозреватель".

На своей странице в Instagram после волны хейта за гомофобство Федишин опубликовала новое заявление.

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Она подчеркнула, что доносит информацию именно тем, кто пытается перекрутить ее высказывание.

"Моя правда… Всем, кто сейчас пытается перекрутить информацию о ЛГБТ, я доношу в известность свою позицию с официальной своей страницы: Я не осуждаю ЛГБТ сообщество, осуждает Библия, где четко написано, что это один из самых тяжких грехов. Я не против ни одного человека, я против греха. Но это их жизнь, их выбор, их право. И каждый будет сам за себя отвечать перед Богом", – заявила Федишин.

Напомним, после Евровидения 2022 разгорелся скандал с судьей от Украины певицей Ириной Федишин. В одном из интервью Ирина решила высказать свое мнение о ЛГБТ-сообществе. В адрес певицы полетели негодования и критика.

Украинская певица Оля Полякова также резко высказалась о заявлении Федишин.