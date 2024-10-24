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Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Алена Кюпели
24 октября 2024, 22:58
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Близкий родственник королевской семьи рассказал о том, какие в жизни главные монархи Великобритании.
принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались совсем другими/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Член британский королевской семьи Майк Тиндалл рассказал, что британцы были бы "потрясены", если бы могли увидеть, как ведут себя принц и принцесса Уэльские за закрытыми дверями.

Как пишет британский таблоид The Daily Mail, бывший регбист Тиндалл рассказал о королевской паре в своей новой книге "Хорошее, плохое и регби — на свободе".

Он вспомнил сентябрь 2023 года, когда принц и принцесса Уэльские, появились вместе с принцессой Анной (свекровью Майка) в его подкасте. Говоря о Кейт и Уильяме, он сказал: "Я думаю, подкаст немного очеловечил их, и я бы хотел, чтобы они позволили нам выпустить полную версию, потому что это бы сразило публику".

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По словам родственника королевской семьи, Кейт и Уильям показались ему "простыми, полностью вовлеченными, забавными и знающими". "Это была гораздо более познавательная беседа, чем я ожидал, не потому, что я думал, что они будут скучными (я уже знал, что это не так), а потому, что я знаю, как тщательно контролируется все, что связано с королевской семьей", - поделился он.

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Также на подкасте была поднята тема соперничества между Уильяма и Кейт. На что Кейт ответила: "Я на самом деле не такая уж соперничающая, не знаю, откуда это взялось".

Кто такой принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Затем она пошутила, что им с Уильямом ни разу не удалось закончить игру в теннис, потому что "это становится умственным испытанием для нас двоих".

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Ранее принцесса Уэльская впервые появилась на публике после завершения химиотерапии в прошлом месяце, выйдя на улицу с принцем Уильямом в четверг.

Ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

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