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Ежедневная особая традиция: что любила есть после обеда королева Елизавета II

Мария Николишин
8 октября 2024, 13:54
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Королева Елизавета настаивала на том, чтобы есть одно интересное блюдо каждый день.
Ежедневная особая традиция: что любила есть после обеда королева Елизавета II
Интересные факты о королеве Елизавете II / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Королева Елизавета II настаивала на том, чтобы ей подавали известное угощение ежедневно, несмотря на то, что для многих британцев это было непозволительной роскошью, пишет Express.co.uk.

По словам бывшего шеф-повара покойной королевы Даррена МакГрейди, Её Покойное Величество наслаждалась послеобеденным чаем с булочками, джемом и сливками, куда бы она ни поехала. Об этом он рассказал в своей книге "Есть по-королевски: Рецепты и воспоминания из дворцовой кухни".

"Мы прилетели в Австралию и были на королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление булочек", - сказал господин МакГрейди.

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По британской традиции, насчитывающей сотни лет, к послеобеденному чаю обычно подают бутерброды, пирожные, торты и булочки с джемом и кремом.

Послеобеденный чай часто подают на изысканной фарфоровой посуде между 15:00 и 17:00.

Кто такая Елизавета II?

Елизавета II - королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.
Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада браков ее детей, ее annus horribilis 1992 года и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в 1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года.

Отмечается, что одним из последних появлений покойной Королевы на телевидении было то, что Её Покойное Величество разделила послеобеденный чай с несчастным медвежонком Паддингтоном в скетче, показанном на концерте по случаю Платинового юбилея, в котором монархиня вытащила из своей сумочки бутерброд с мармеладом.

Во время пандемии Covid королевская семья поделилась рецептом фруктовых булочек, которые регулярно подавались на вечеринках в саду Букингемского дворца.

Считается, что покойная королева любила чередовать обычные булочки с фруктовыми и всегда добавляла джем в первую очередь, когда обедала обычными булочками.

Елизавета II предпочитала чай "Эрл Грей", а кроме булочек, как говорят, любила шоколадные эклеры, фруктовый пирог, банановый хлеб, бисквитный торт "Виктория" и шоколад.

В серии видеороликов на YouTube господин МакГрейди показал, что покойная королева ела четыре раза в день, но небольшими порциями во время завтрака, обеда, послеобеденного чая и ужина.

Бывший королевский шеф-повар, который служил личным шеф-поваром покойного монарха с 1982 по 1993 год, сказал, что Елизавета II никогда не говорила, что ей не нравится еда, но делала пометку в книге, если она не хочет есть это блюдо снова.

Елизавета II также была сладкоежкой. В интервью журналу Hello! 2016 года г-н МакГрейди описал покойную королеву как "шоколадомана".

"Все, что мы включали в меню с шоколадом, она выбирала, особенно шоколадный пирог "Шоколадное совершенство", - сказал он.

Что нужно знать об Express.co.uk

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