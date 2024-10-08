Ежедневная особая традиция: что любила есть после обеда королева Елизавета II

Королева Елизавета II настаивала на том, чтобы ей подавали известное угощение ежедневно, несмотря на то, что для многих британцев это было непозволительной роскошью, пишет Express.co.uk.
По словам бывшего шеф-повара покойной королевы Даррена МакГрейди, Её Покойное Величество наслаждалась послеобеденным чаем с булочками, джемом и сливками, куда бы она ни поехала. Об этом он рассказал в своей книге "Есть по-королевски: Рецепты и воспоминания из дворцовой кухни".
"Мы прилетели в Австралию и были на королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление булочек", - сказал господин МакГрейди.видео дня
По британской традиции, насчитывающей сотни лет, к послеобеденному чаю обычно подают бутерброды, пирожные, торты и булочки с джемом и кремом.
Послеобеденный чай часто подают на изысканной фарфоровой посуде между 15:00 и 17:00.
Кто такая Елизавета II?
Елизавета II - королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.
Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада браков ее детей, ее annus horribilis 1992 года и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в 1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года.
Отмечается, что одним из последних появлений покойной Королевы на телевидении было то, что Её Покойное Величество разделила послеобеденный чай с несчастным медвежонком Паддингтоном в скетче, показанном на концерте по случаю Платинового юбилея, в котором монархиня вытащила из своей сумочки бутерброд с мармеладом.
Во время пандемии Covid королевская семья поделилась рецептом фруктовых булочек, которые регулярно подавались на вечеринках в саду Букингемского дворца.
Считается, что покойная королева любила чередовать обычные булочки с фруктовыми и всегда добавляла джем в первую очередь, когда обедала обычными булочками.
Елизавета II предпочитала чай "Эрл Грей", а кроме булочек, как говорят, любила шоколадные эклеры, фруктовый пирог, банановый хлеб, бисквитный торт "Виктория" и шоколад.
В серии видеороликов на YouTube господин МакГрейди показал, что покойная королева ела четыре раза в день, но небольшими порциями во время завтрака, обеда, послеобеденного чая и ужина.
Бывший королевский шеф-повар, который служил личным шеф-поваром покойного монарха с 1982 по 1993 год, сказал, что Елизавета II никогда не говорила, что ей не нравится еда, но делала пометку в книге, если она не хочет есть это блюдо снова.
Елизавета II также была сладкоежкой. В интервью журналу Hello! 2016 года г-н МакГрейди описал покойную королеву как "шоколадомана".
"Все, что мы включали в меню с шоколадом, она выбирала, особенно шоколадный пирог "Шоколадное совершенство", - сказал он.
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