Стало известно, чего больше всего боялась королева Елизавета перед смертью

Королева Елизавета беспокоилась, что будет сложно организовать ее похороны, если она умрет в Балморале.
Об этом рассказала принцесса Анна, которую цитирует британский таблоид The Daily Mail.
"Но ее семья убедила ее, что она должна делать то, что считает правильным, согласно документальному фильму о первом году правления короля Чарльза на посту монарха, который будет показан в скором времени", - пишет издание.
В киноленте представлены невиданные закулисные кадры и эксклюзивные интервью с ключевыми чиновниками, семьями и старшими членами королевской семьи.
В трогательном отрывке Анна рассказывает о смерти своей матери и о том, что она почувствовала, когда увидела, как Корона Императорского государства в последний раз снимается с гроба королевы в часовне Святого Георгия в Виндзоре. "Я довольно странно почувствовала облегчение – вот и все, кончено", – сказала она. "Эта ответственность закончилась", - добавляет она.
Принцесса Анна, которая оставалась исключительно близкой к покойной королеве на протяжении всей ее жизни, также сказала: "Я думаю, был момент, когда она почувствовала, что было бы труднее, если бы она умерла в Балморале. Думаю, мы пытались убедить ее, что это не должно быть частью процесса принятия решений".
Многие сочли вполне уместным, что королева умерла в Балморале, потому что она очень любила Шотландское нагорье.
Незадолго до ее смерти в сентябре прошлого года ее посетил доктор Иэн Гриншилдс, модератор Генеральной ассамблеи Шотландской церкви, который впоследствии сказал, что она говорила о том, как "приносило ей много покоя и удовольствия быть в Балморале.
Принцесса рассказала, что то, что она была рядом с королевой, когда та умерла, было "чистой счастливой случайностью". Она объяснила, что остановилась в замке Балморал только на обратном пути на юг, проведя несколько дней на западном побережье Шотландии.
Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".
Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.
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