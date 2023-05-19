Сколько стояли похороны королевы Елизаветы II: в Британии назвали баснословную сумму

Елизавета умерла в сентябре в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

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Сколько стояли похороны королевы Елизаветы / instagram.com/theroyalfamily

В правительстве Великобритании сообщили, во сколько государству обошлись похороны королевы Елизаветы II.

Елизавета умерла в сентябре в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. После ее смерти последовали 10 дней национального траура перед похоронами в Вестминстерском аббатстве.

По данным The Telegraph, самые большие расходы понесло Министерство внутренних дел Великобритании - около 91 миллиона долларов, за ним следует Министерство культуры, СМИ и спорта - около 71 миллиона долларов.

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Еще 23,3 миллиона долларов было выделено правительством Шотландии.

"Приоритеты правительства заключались в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должным уровнем достоинства, при этом всегда обеспечивая безопасность общественности", - заявил Джон Глен, главный секретарь Казначейства Великобритании.

Ранее Сара Фергюсон поделилась трогательным эпизодом своего траура по королеве Елизавете II - герцогиня Йоркская посвятила бывшей свекрови стих собственного сочинения.

Также стал известен еще один бесценный совет, который дала Елизавета II, но на сей раз - жене своего внука, принца Уильяма. Дамский разговор по душам у королевы состоялся после первых публичных конфузов Кэтрин Уэльской.

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