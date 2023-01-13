Раскрыт лучший совет, который королева Елизавета II дала Кейт Миддлтон после ее позора

Покойная монархиня побеспокоилась о соблюдения чести принцессы Кэтрин.

Королева Елизавета II и принц и принцесса Уэльские сохраняли теплые, уважительные отношения / instagram.com/princeandprincessofwales

Королева Елизавета II всегда обладала безупречными манерами и вкусом, ее наряды всегда были продуманы до мелочей. Увы, супруга ее внука, принца Уильяма, как только стала членом британской королевской семьи, похвастаться тем же не могла.

Кейт Миддлтон часто становилась легкой добычей папарацци из-за неудачных нарядов. Смотрелась одежда на будущей принцессе Уэльской безупречно, но ветер все норовил сорвать с нее все до последней нитки.

Елизавета, которая всегда благосклонно относилась к внучатой невестке, раскрыла свой секрет безупречного костюма, который не будет делать из тебя звезду эротических журналов при малейшем порыве ветра. Об этом рассказывает издание Еxpress.

Королева посоветовала принцессе Кэтрин обратить внимание на лайфхак, которым пользуется любимый кутюрье королевы Стюарт Парвин.

"Прелесть наряда ручной работы в том, что он сидит как надо, но, конечно же, у нас есть несколько хитростей в рукаве. Я просто вшиваю пару утяжелителей в подол платьев и пальто, и они красиво ложатся. Если в пальто есть лацкан, я пришиваю по одному грузику с каждой стороны, чтобы выровнять его. И иногда, если речь идет о легкой шифоновой юбке, я пришиваю крошечную свинцовую гирю размером с горошину или даже длинную цепочку к подолу", - рассказывает Парвин.

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III. К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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