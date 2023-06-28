Бывшая невестка Елизаветы II борется с раком молочной железы

Сара Фергюсон уже перенесла операцию на груди, так что онкологи могут прогнозировать ее дальнейшее состояние.

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У Сары Фергюсон обнаружили рак молочной железы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, является попечителем одного из благотворительных фондов, который занимается программами по лечению и поддержке онкобольных. По печальному стечению обстоятельств помощь понадобилась и ей самой, сообщает издание Daily Mail.

У 63-летней Ферги во время плановой маммографии был обнаружен рак молочной железы. К счастью, опухоль оказалась операбельной.

После хирургического вмешательства врачи сообщили, что онкология Фергюсон сейчас на ранней стадии, и они могут дать лишь оптимистические прогнозы по выздоровлению герцогини.

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Сейчас она находится на домашнем лечении в Виндзор-Лодж. Операция по удалению опухоли проводилась в больнице короля Эдуарда VII в Мэрилебоне.

Инсайдеры сообщают, что Сара Фергюсон быстро идет на поправку и находится в хорошем расположении духа: "Это были сложные времена для нее, но она очень благодарна медицинскому персоналу, который провел маммографию, и который заботился о ней в последние несколько дней".

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