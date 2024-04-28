Евровидение 2024: букмекеры резко изменили ставки после репетиции Украины

alyona alyona и Jerry Heil показали фанатам свои сценические костюмы для выступления на Евровидении и провели первую репетицию.

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alyona alyona и Jerry Heil показали свои образы для Евровидения/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil/

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil уже в Мальме и провели первую репетицию своего выступления.

На официальной странице Евровидения в соцсетях опубликовали снимки образов артисток. Jerry Heil кардинально сменила имидж: она показалась с длинными нарощенными волосами и в длинном светлом платье. А вот аlyona alyona была в сером костюме.

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Также к образам звезд добавили элементы доспехов, что символизирует героизм украинцев, а освещение выступления будет темно-багровым. Фанаты пришли в восторг от такой постановки и костюм, и написали множество комментариев:

"Выглядят гораздо лучше, чем на отборе";

"Вау, какие костюмы! Вы наша гордость";

"Непревзойденно! Я даже и не ожидал таких костюмов и цветов".

Отметим, букмекеры уже обновили списки фаворитов на сайте Eurovision World.

Первое и второе – Швейцария (24%) и Хорватия (17%), третье место пока занимают Нидерланды. А вот на четвертом – Италия, на пятом – Украина (7%).

Также в первую десятку вошли Франция, Израиль, Греция, Ирландия и Бельгия.

Списки фаворитов на Евровидении / фото: скрин eurovisionworld.com/

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

alyona alyona & Jerry Heil - последние новости по теме

Отметим, Игорь Кондратюк высоко оценил качество Национального отбора на Евровидение-2024 в плане участников. Организация самого мероприятия ему показалась чрезмерно дорогой. Также он отметил, что не удивлен, что победа досталась alyona alyona и Jerry Heil - их результат музыкального продюсера не разочаровал.

А также alyona alyona & Jerry Heil главной целью своего трека называют единение "ради добрых дел и важных побед". Песня - гимн правды, которую должны услышать во всем мире.

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