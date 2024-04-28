УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Евровидение 2024: букмекеры резко изменили ставки после репетиции Украины

Элина Чигис
28 апреля 2024, 11:49
alyona alyona и Jerry Heil показали фанатам свои сценические костюмы для выступления на Евровидении и провели первую репетицию.
alyona alyona, Jerry Heil
alyona alyona и Jerry Heil показали свои образы для Евровидения/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil/

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil уже в Мальме и провели первую репетицию своего выступления.

На официальной странице Евровидения в соцсетях опубликовали снимки образов артисток. Jerry Heil кардинально сменила имидж: она показалась с длинными нарощенными волосами и в длинном светлом платье. А вот аlyona alyona была в сером костюме.

видео дня

Также к образам звезд добавили элементы доспехов, что символизирует героизм украинцев, а освещение выступления будет темно-багровым. Фанаты пришли в восторг от такой постановки и костюм, и написали множество комментариев:

"Выглядят гораздо лучше, чем на отборе";

"Вау, какие костюмы! Вы наша гордость";

"Непревзойденно! Я даже и не ожидал таких костюмов и цветов".

Отметим, букмекеры уже обновили списки фаворитов на сайте Eurovision World.

Первое и второе – Швейцария (24%) и Хорватия (17%), третье место пока занимают Нидерланды. А вот на четвертом – Италия, на пятом – Украина (7%).

Также в первую десятку вошли Франция, Израиль, Греция, Ирландия и Бельгия.

Списки фаворитов на Евровидении
Списки фаворитов на Евровидении / фото: скрин eurovisionworld.com/

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

alyona alyona & Jerry Heil - последние новости по теме

Отметим, Игорь Кондратюк высоко оценил качество Национального отбора на Евровидение-2024 в плане участников. Организация самого мероприятия ему показалась чрезмерно дорогой. Также он отметил, что не удивлен, что победа досталась alyona alyona и Jerry Heil - их результат музыкального продюсера не разочаровал.

А также alyona alyona & Jerry Heil главной целью своего трека называют единение "ради добрых дел и важных побед". Песня - гимн правды, которую должны услышать во всем мире.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Alyona Alyona новости шоу бизнеса Jerry Heil Евровидение-2024
Реклама

Главное за день

Россия начала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит

Россия начала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит

12:14 Украина
Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

10:49 Украина
РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

10:09 Украина
Все главные новости

Популярное

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика 32771

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником 3440

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

Какой будет погода в мае 2024 года: синоптик рассказала о погодных сюрпризах 3367

Какой будет погода в мае 2024 года: синоптик рассказала о погодных "сюрпризах"

Регионы будут плавать : синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами 3294

Регионы будут "плавать": синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами

Последние новости

12:34

Финансовый гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Тельцам повезет, Рыбам - расходы

12:22

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

12:14

Россия начала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит

12:14

Дантес нежно поздравил Кацурину с днем рождения и показал совместные фото

11:49

Евровидение 2024: букмекеры резко изменили ставки после репетиции Украины

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
11:46

"Политическое животное": Кулеба жестко высказался о Путине и назвал его слабость

11:12

Кому могут завысить суммы в квитанциях за свет: как этого не допустить

10:49

Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

10:22

Китайский гороскоп на завтра 29 апреля: Тиграм - срыв планов, Лошадям - трудное решение

Реклама
10:14

В Германии ножом убили двух украинцев: копы подозревают гражданина РФ

10:09

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

09:47

В США суд обязал Бритни Спирс выплатить отцу 2 млн долларов

09:43

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

09:40

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

09:30

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения

09:27

Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

09:08

Стоит вспомнить об одном забытом проекте: чем примечателен Як-52Бмнение

08:52

Украинцы рискуют утратить до половину пенсии: кому такое угрожает

08:46

"Сделали все возможное": в ВСУ сделали важное заявление по обороне Часового Яра

07:46

Ресурсы "мяса" у Кремля: в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов

Реклама
07:10

Надо за 5 секунд угадать, кто настоящий владелец яхты: сложная загадка

06:20

Вырастут ли тарифы на мобильную связь?мнение

05:50

Почти 2-недельная буря: страну накрыл затяжной геомагнитный шторм

04:30

Как быстро разносить тесную обувь: 7 простых способов, которые точно помогут

03:45

Проблема мигом исчезнет: 6 вариантов, как избавиться от скрипа дворников по стеклу

02:55

"Коммандос" зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

02:20

Одуванчики исчезнут навсегда: садовод рассказал о трех гениальных методах

00:08

Деньги "должны" Венгрии: Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине

27 апреля, суббота
23:38

Журналисты узнали секретное место отдыха принца Уильяма и Кейт Миддлтон

23:02

РФ массово устанавливает "мангалы" на НПЗ: эксперт сказал, остановят ли они БПЛА

22:41

"Линию соприкосновения удержать невозможно": РФ захватила еще одно село - DeepState

21:46

Остались руины: ДТЭК показала разрушенные ракетами энергообъектыФото

21:39

Китай и проблема завершения войнымнение

21:31

У партнеров есть 7 систем Patriot, но нет решимости: Зеленский сделал важное заявлениеФото

19:34

Регионы будут "плавать": синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами

19:31

ГУР осуществило мощную кибератаку: сервисы АО "МТТ" недоступны во многих регионах РФ

19:09

Оккупанты продвинулись и закрепились в Очеретино: ВСУ срочно стягивают силыВидео

18:26

Украли идею у ВСУ: РФ применяют на фронте новую технологию поражения целей - BILD

18:20

Дорога не только в ТЦК: в Минобороны назвали альтернативу после вручения повестки

17:45

Что положить в вазу, чтобы цветы дольше стояли: женщина показала удивительный трюк

Реклама
17:39

Бритни Спирз в ярости: певица разбила лобовое стекло элитного авто

17:34

Под Часовым Яром не утихают "горячие" бои: в ВСУ раскрыли ситуацию вблизи города

17:10

Ситуация может обостриться: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

16:52

Могилевская показала младшую дочку

16:37

"Нам нужны люди": посол разъяснил ситуацию с мужчинами призывного возраста в Польше

16:22

Какой будет погода в мае 2024 года: синоптик рассказала о погодных "сюрпризах"

16:17

Отвод танков Abrams с фронта: в ВСУ резко опровергли заявление

16:13

Женщина похудела на 200 килограмм: до и после

15:50

Очень важный праздник: что нельзя делать в Вербное воскресенье

15:19

В бой бросили резервы: ВСУ блокировали врага, названо "горячее" направление

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыЖенские стрижкиСоветы от Андре ТанаОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять