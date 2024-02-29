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Сопилкарь из Kalush Orchestra высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil

Анна Подгорная
29 февраля 2024, 01:30
Тимофей Музычук выразил свое мнение о том, смогут ли артистки покорить Евровидение-2024.
alyona alyona, Jerry Heil, Тимофей Музычук
Тимофей Музычук про alyona alyona и Jerry Heil - что думает про песню и шансы на победу в Евровидении-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sopilkar, instagram.com/alyona.alyona.official

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil после победы в Нацотборе на Евровидение-2024 всколыхнул волну дискуссий среди еврофанов и артистов. Одни признают за певицами безусловное лидерство, другие - нещадно их критикуют.

Свое мнение про alyona alyona и Jerry Heil, их конкурсную программу и шансы на победу высказал тот, кто не просто участвовал в Евровидении, но и получил заветный хрустальный микрофон в 2022 - сопилкарь из группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук.

В интервью для 24 Канала музыкант признался, что следил за Нацотбором в этом году. В тройку его фаворитов вошли YAGODY, YAKTAK и дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Музычук отмечает, что практически не сомневался в победе последних. "Я был уверен на 80%, что alyona alyona и Jerry Heil победят. Какое-то такое было внутреннее чувство", - рассказал сопилкарь. Он также подчеркнул, что считает конкурсный трек певиц очень мощным.

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Что же касается шансов alyona alyona и Jerry Heil на победу, то тут Музычук придерживается следующего мнения: в любом случае они достойно представят Украину на Евровидении, однако победа во многом будет зависеть от сложно прогнозируемого выступления вживую на конкурсе. "Я думаю, они представят Украину очень круто и выступят сильно. Я, конечно, желаю им удачи, терпения и воодушевления, поскольку на Евровидении нужно очень много работать и ехать туда только за победой", - говорит артист.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.

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