Не alyona alyona & Jerry Heil: Кондратюк назвал своего любимчика Нацотбора-2024

Украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк высоко оценил качество Национального отбора на Евровидение-2024 в плане участников. Организация самого мероприятия ему показалось чрезмерно дорогой.
Об этом он рассказал в интервью для Radio UA Chicago. Также он отметил, что не удивлен, что победа досталась alyona alyona и Jerry Heil - их результат музыкального продюсера не разочаровал.
"У аlуona аlуona и Jerry Heil неплохая тема. Раскручены обе участницы дуэта. Я не удивился, что они победили. Действительно, странно, что такой отрыв. Ну давайте будем верить, пока не доказано обратное. На Евровидении их точно оценят", - говорит Кондратюк.
Впрочем, его личным фаворитом на Нацотборе оказался певец Melovin. И не удивительно - продюсер ценит его талант еще со времен шоу "Х-фактор", на котором Константин Бочаров одержал победу в составе команды Игоря Кондратюка.
"Я голосовал за MELOVIN. Я понимал, что победят девушки, ну такое бывает. Я решил, что должен поддержать парня, судьба с которым меня свела в проекте "Х-фактор". Классный, современный развивающийся музыкант. Не боится делать вопиющие провокационные вещи", - отмечает Кондратюк.
Смотрите выступление Melovin на Национальном отборе на Евровидение-2024:
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.
Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье место, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.
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