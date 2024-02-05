"Баберы с гибридным воем": Фарион обрушилась с руганью на Alyona Alyona и Jerry Heil

Ирина Фарион пожаловалась фолловерам в Telegram на то, что ее Facebook-страницу заблокировали за критику в адрес Alyona Alyona и Jerry Heil.

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Фарион также добавила, что в целом плохо относится к европейскому песенному конкурсу "Евровидение" / коллаж Главред, фото УНИАН

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" и языковед Ирина Фарион пожаловалась на то, что в социальной сети Facebook заблокировала ее страницу ‒ сразу после того, как она выложила гневный пост о победительницах национального отбора на Евровидение-2024 ‒ рэперке Alyona Alyona (настоящее имя ‒ Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (настоящее имя ‒ Яна Шемаева). О ситуации Фарион написана в своем Telegram-канале.

"Господа! На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер [видимо, имелись в виду бабищи - Главред] с гибридным воем", - возмутилась она.

Фарион также добавила, что в целом плохо относится к европейскому песенному конкурсу.

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"Просто спросила, "Что такое Алена? Кто знает? Крайне негативно отношусь к этому песенному евроничтожеству", ‒ сказала она.

Скандал с Ириной Фарион

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания повлекли за собой скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграм-канале скриншот с письмом студента из временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное дело производство.

Руководитель МОН Оксен Лисовой спустя некоторое время заявил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".

Накануне студенты также митинговали перед главным корпусом вуза, требуя увольнения профессора.

Ирина Фарион также подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения.

Позднее стало извесно, что за октябрь ей в вузе насчитали зарплату в размере 17 617 гривен, а в ноябре сумма выплат увеличилась – 28638 гривен.

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