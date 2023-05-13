Евровидение-2023: онлайн-трансляция финала песенного конкурса

Музыкальное событие года - финал Евровидения-2023 - состоится уже сегодня, 13 мая, в 22:00 по Киевскому времени в Ливерпуле, Великобритания. 26 конкурсантов из 26 европейских стран будут бороться за хрустальный микрофон и почетное звание лучшего исполнителя.
Представители Украины на Евровидении-2023 группа Tvorchi выступят в финале под номером 19. Также на сцену выйдут и другие украинские артисты, которые участвовали и/или побеждали на конкурсе в предыдущие годы - Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Верка Сердючка представят свои конкурсные песни в новых аранжировках в сочетании с британскими хитами.
Также с символическим воплощением темы Евровидения-2023 "Объединенные музыкой" выступит победительница Евровидения-2004, украинская певица Руслана.
Финал Евровидения-2023 - смотреть онлайн:
Прямую трансляцию финала Евровидения-2023 еще можно посмотреть тут:
Также Евровидение-2023 онлайн посмотреть можно на:
- официальном Facebook-профиле Евровидения;
- сайт Общественное Культура;
- сайт Общественное Евровидение;
- через приложение Дія (Послуги - Дія.ТV - Суспільне Культура HD).
Финалисты Евровидения в этом году будут выступать в следующем порядке:
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Польша: Blanka – Solo
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Франция: La Zarra – Évidemment;
- Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Испания: Blanca Paloma – Eaea;
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Италия: Marco Mengoni – Due vite;
- Эстония: Alika – Bridges
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Австралия: Voyager – Promise
- Бельгия: Gustaph – Because Of You
- Армения: Brunette – Future Lover
- Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
- Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Словения: Joker Out – Carpe Diem
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.
Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:
Ранее букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя на Евровидении-2023. Участники из Украины входят в тройку лидеров, однако победу пророчат другому конкурсанту.
Также Главред рассказывал, какие страны побеждали на Евровидении чаще остальных. Примечательно, что и здесь Украина оказалась своеобразным рекордсменом вопреки тому, что участвует в конкурсе не так давно.
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