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Евровидение-2023: онлайн-трансляция финала песенного конкурса

Анна Подгорная
13 мая 2023, 20:00 обновлено 13 мая, 20:05
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Уже через несколько часов станет известно имя победителя Евровидения в этом году. Финал обещает быть незабываемым.
Евровидение-2023 - финал
Евровидение-2023 финал - смотреть онлайн / instagram.com/eurovision

Музыкальное событие года - финал Евровидения-2023 - состоится уже сегодня, 13 мая, в 22:00 по Киевскому времени в Ливерпуле, Великобритания. 26 конкурсантов из 26 европейских стран будут бороться за хрустальный микрофон и почетное звание лучшего исполнителя.

Представители Украины на Евровидении-2023 группа Tvorchi выступят в финале под номером 19. Также на сцену выйдут и другие украинские артисты, которые участвовали и/или побеждали на конкурсе в предыдущие годы - Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Верка Сердючка представят свои конкурсные песни в новых аранжировках в сочетании с британскими хитами.

Также с символическим воплощением темы Евровидения-2023 "Объединенные музыкой" выступит победительница Евровидения-2004, украинская певица Руслана.

видео дня

Финал Евровидения-2023 - смотреть онлайн:

Прямую трансляцию финала Евровидения-2023 еще можно посмотреть тут:

Также Евровидение-2023 онлайн посмотреть можно на:

  • официальном Facebook-профиле Евровидения;
  • сайт Общественное Культура;
  • сайт Общественное Евровидение;
  • через приложение Дія (Послуги - Дія.ТV - Суспільне Культура HD).
Евровидение-2023
Как смотреть Евровидение-2023 в приложении Дія / t.me/zedigital

Финалисты Евровидения в этом году будут выступать в следующем порядке:

  1. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
  3. Швейцария: Remo Forrer – Watergun
  4. Польша: Blanka – Solo
  5. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
  6. Франция: La Zarra – Évidemment;
  7. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  8. Испания: Blanca Paloma – Eaea;
  9. Швеция: Loreen – Tattoo
  10. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  11. Италия: Marco Mengoni – Due vite;
  12. Эстония: Alika – Bridges
  13. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
  14. Чехия: Vesna – My Sister's Crown
  15. Австралия: Voyager – Promise
  16. Бельгия: Gustaph – Because Of You
  17. Армения: Brunette – Future Lover
  18. Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
  19. Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
  20. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
  21. Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
  22. Литва: Monika Linkyte – Stay
  23. Израиль: Noa Kirel – Unicorn
  24. Словения: Joker Out – Carpe Diem
  25. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
  26. Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.
Евровидение-2023
Евровидение-2023 - порядок участников в финале / instagram.com/eurovision

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Ранее букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя на Евровидении-2023. Участники из Украины входят в тройку лидеров, однако победу пророчат другому конкурсанту.

Также Главред рассказывал, какие страны побеждали на Евровидении чаще остальных. Примечательно, что и здесь Украина оказалась своеобразным рекордсменом вопреки тому, что участвует в конкурсе не так давно.

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