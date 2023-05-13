Евровидение-2023: онлайн-трансляция финала песенного конкурса

Уже через несколько часов станет известно имя победителя Евровидения в этом году. Финал обещает быть незабываемым.

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Евровидение-2023 финал - смотреть онлайн / instagram.com/eurovision

Музыкальное событие года - финал Евровидения-2023 - состоится уже сегодня, 13 мая, в 22:00 по Киевскому времени в Ливерпуле, Великобритания. 26 конкурсантов из 26 европейских стран будут бороться за хрустальный микрофон и почетное звание лучшего исполнителя.

Представители Украины на Евровидении-2023 группа Tvorchi выступят в финале под номером 19. Также на сцену выйдут и другие украинские артисты, которые участвовали и/или побеждали на конкурсе в предыдущие годы - Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Верка Сердючка представят свои конкурсные песни в новых аранжировках в сочетании с британскими хитами.

Также с символическим воплощением темы Евровидения-2023 "Объединенные музыкой" выступит победительница Евровидения-2004, украинская певица Руслана.

видео дня

Финал Евровидения-2023 - смотреть онлайн:

Прямую трансляцию финала Евровидения-2023 еще можно посмотреть тут:

Также Евровидение-2023 онлайн посмотреть можно на:

официальном Facebook-профиле Евровидения;

сайт Общественное Культура;

сайт Общественное Евровидение;

через приложение Дія (Послуги - Дія.ТV - Суспільне Культура HD).

Как смотреть Евровидение-2023 в приложении Дія / t.me/zedigital

Финалисты Евровидения в этом году будут выступать в следующем порядке:

Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Португалия: Mimicat – Ai Coraçao Швейцария: Remo Forrer – Watergun Польша: Blanka – Solo Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava Франция: La Zarra – Évidemment; Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Испания: Blanca Paloma – Eaea; Швеция: Loreen – Tattoo Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje Италия: Marco Mengoni – Due vite; Эстония: Alika – Bridges Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha Чехия: Vesna – My Sister's Crown Австралия: Voyager – Promise Бельгия: Gustaph – Because Of You Армения: Brunette – Future Lover Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna Украина: TVORCHI – Heart Of Steel Норвегия: Alessandra – Queen of Kings Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter; Литва: Monika Linkyte – Stay Израиль: Noa Kirel – Unicorn Словения: Joker Out – Carpe Diem Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.

Евровидение-2023 - порядок участников в финале / instagram.com/eurovision

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Ранее букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя на Евровидении-2023. Участники из Украины входят в тройку лидеров, однако победу пророчат другому конкурсанту.

Также Главред рассказывал, какие страны побеждали на Евровидении чаще остальных. Примечательно, что и здесь Украина оказалась своеобразным рекордсменом вопреки тому, что участвует в конкурсе не так давно.

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