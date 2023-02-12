Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе

Открытое выражение симпатий к конкурсантам уже дает возможность сделать прогноз на то, кому в Ливерпуле улыбнется удача.

Евровидение-2023: назвали главного кандидата на победу / instagram.com/eurovision

Музыкальный конкурс Евровидение состоится в Ливерпуле в мае 2023 года. Великобритания взяла на себя организацию и проведение состязания от имени Украины, как страны-победительницы в 2022 году.

На данный момент еще не усе страны представили своих участников, однако букмекеры уже активно принимают ставки и делают прогнозы о том, кому же достанется победа в этом году. Оценили они и шансы украинских артистов вновь привезти в страну заветный кубок.

Британская букмекерская компания Smarkets уже активно делится первыми подсчетами. В топ-5 стран входят Великобритания с вероятностью победы в 4.55%, и Финляндия - 10.2%. Лидерство букмекеры отдают Норвегии, Швеции и Украине.

Первую позицию в рейтинге вероятных победителей на Евровидении-2023 занимает именно Украина - нашей стране предсказывают викторию с вероятностью в 33.78%.

При этом разрыв со вторым и третьим местом значительный - Швеция победит с вероятностью в 14.29%, Норвегия - 10%.

Впрочем, об окончательных прогнозах говорить еще рано, ведь симпатии зрителей могут изменится за считанные часы даже непосредственно во время конкурса в мае.

Кто победит на Евровидении-2023 - прогнозы букмекеров / smarkets.com

Ранее стало известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Музыканты ранее уже принимали участие в отборе, однако тогда уступили победу Go_A.

Меж тем украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выбор судей - он посчитал тернопольский дуэт недостаточно сильным и неконкурентоспособным.

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