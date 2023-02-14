Этот стриптизер сломался, несите следующего: путинист Тарзан проклял Байдена и цитирует Вангу

Сергей Глушко, очевидно, решил уничтожить "русский мир" изнутри - уровень производимой им бессмыслицы действует разлагающе на любого, кто прочитает ее.

Тарзан накинулся на Джо Байдена с оскорбительными стихами / instagram.com/tarzan___official

Пропутинский стриптизер Сергей Глушко выступает под псевдонимом Тарзан, но не спешит использовать его в качестве позывного на войне в Украине, которую он так горячо поддерживает: несмотря на то, что плясун все еще призывного возраста и имеет военное образование, защищать "русский мир" Глушко не торопится - куда проще постить на своей странице в Instagram глупые стишки с претензией на остроумие.

При этом содержание их вполне подходит псевдониму путиниста - острота и смысловая наполненность опусов Глушко подходит для человека, который всю жизнь жил в джунглях и только-только слез с дерева.

Последним шедевром престарелого стриптизера стал стих-угроза президенту США Джо Байдену: тут Тарзан и нарратив про "злую НАТУ" отработал, и про "один народ". Причем Глушко абсолютно не смущается выкладывать свой бессвязный бред в социальные сети.

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И будто этого было не достаточно - следом фанат геноцида украинцев решил процитировать им же сочиненное пророчество. Чтобы прибавить ему веса, он прикрыл свои небылицы именем предсказательницы Ванги.

Тарзан накинулся на Джо Байдена с оскорбительными стихами / t.me/bozhejakekonchene

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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