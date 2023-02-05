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Тарзана с позором выгоняют из Казахстана

5 февраля 2023, 15:51
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко ранее отмечался скандальными заявлениями о войне в Украине.
Сергей Глушко, Тарзан
Сергей Глушко, Тарзан / instagram.com/tarzan___official

Мужа Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзан), который активно поддерживает войну против Украины, выгоняют из Казахстана.

Вместе с коллективом "НеДетские басни" его не допускают к выступлению именно из-за поддержки войны, пишут местные СМИ.

Тем временем актриса Людмила Лосева, ответственная за организацию гастролей, об отмене выступления ничего не знает. По ее словам, это "проделки конкурентов".

"Это дурацкая статья, совершенно левая, абсолютно безосновательная. Мы вообще думаем, что это какая-то конкурентная компания закинула в интернет дурацкую статью для того, чтобы продажи сбить. Поскольку сейчас в Казахстан ездит много русских актеров, это просто борьба всех конкурентных компаний", - заявила Лосева.

Напомним, певица Наташа Королева, которая упорно продолжает молчать о вторжении России в Украину, появилась без мужа на светском мероприятии. На своей страничке в Instagram она показала кадры, на которых веселилась, не сдерживая себя. Такой раскрепощенной ее не видели давно.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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Автор: Сергей Кущ
Тарзан новости шоу бизнеса
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