"Это вранье": что сейчас происходит с Аллой Пугачевой - детали

Алла Пугачева уже давно не была в России.

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Алла Пугачева не планирует визит в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Аллу Пугачеву ждали в России еще летом

Примадонна не приедет пока домой

Артистка сейчас не живет в США

Российская известная певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическую политику Кремля и уехала с семьей из РФ, не собирается возвращаться в родную страну.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, артистку ждали в стране-оккупанте летом, но она так и не приехала, и поклонники певицы могут не ждать ее скорого приезда.

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Инсайдер пропагандистов отметил, что Алла Пугачева не приедет пока в РФ и сейчас она не живет в США, но так и не раскрыл, где именно находится Примадонна.

"Это вранье, Алла Борисовна не проживает в США", - заявил источник.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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