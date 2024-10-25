"Это вранье": что сейчас происходит с Аллой Пугачевой - детали

Кратко:
- Аллу Пугачеву ждали в России еще летом
- Примадонна не приедет пока домой
- Артистка сейчас не живет в США
Российская известная певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическую политику Кремля и уехала с семьей из РФ, не собирается возвращаться в родную страну.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, артистку ждали в стране-оккупанте летом, но она так и не приехала, и поклонники певицы могут не ждать ее скорого приезда.
Инсайдер пропагандистов отметил, что Алла Пугачева не приедет пока в РФ и сейчас она не живет в США, но так и не раскрыл, где именно находится Примадонна.
"Это вранье, Алла Борисовна не проживает в США", - заявил источник.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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