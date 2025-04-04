"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

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- Анастасия Цимбалару приняла участие в шоу "Я люблю Украину"
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В воскресенье, 6 апреля, в 19:00 на телеканале ТЕТ покажут второй выпуск нового сезона шоу "Я люблю Украину" с ведущей Дарьей Петрожицкой. В проекте дебютировали известные актеры театра и кино - Вячеслав Довженко и Анастасия Цимбалару. Звезда сериала "Женский доктор" призналась, что изрядно волновалась перед стартом съемок.
"Я ничего не читала, не смотрела перед игрой. Если честно, было очень нервно и волнительно, но атмосфера очень классная, дружеская, теплая, веселая и познавательная", - прокомментировала Анастасия Цимбалару.
Она также рассказала о важной привычке, которую выработала после начала полномасштабного вторжения - изучение истории Украины. Звезда считает, что знать прошлое - обязанность каждого сознательного украинца сегодня, а с проектом "Я люблю Украину" познавать новое можно в легкой и развлекательной форме.
"Я стараюсь познавать новое, особенно активно во времена полномасштабного вторжения. Потому что совсем не знать историю нашей страны - это уже стыдно. Поэтому радует, что есть такие проекты, благодаря которым и зритель может узнавать что-то новое", - поделилась актриса.
Не обошла вниманием Анастасия Цимбалару и смену ведущей. В новом сезоне шоу "Я люблю Украину" возглавила ее коллега по съемочной площадке Дарья Петрожицкая, чему актриса бесконечно рада: "Желаю успеха этой программе с невероятной новой ведущей Дарьей Петрожицкой, это моя любовь".
Щедры на комплименты в адрес Дарьи Петрожицкой и зрители проекта. Она влюбила в себя с первого выпуска и будет дарить радость каждое воскресенье, в 19:00, в новых премьерных эпизодах с капитанами Александром Педаном, Юрием Ткачом и любимыми звездами.
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Кто такая Анастасия Цимбалару?
Анастасия Цымбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Женский доктор.Новая жизнь" и "Папик". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейной вдохновительницей гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.
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