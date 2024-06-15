Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

Певица Слава Каминская пожаловалась на опасный вирус.

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Слава Каминская рассказала о болезни дочери/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно показала результат пластической операции, рассказала о том, почему ее 8-летняя дочь оказалась в больнице.

На своей странице в Instagram, Каминская опубликовала фото, где показала свою дочь Лауру и пояснила, что же случилось с ней на самом деле. По словам Каминской, пневмония - это ужасно.

"Будьте осторожны. Сейчас ходит какой-то вирус, который вызывает пневмонию. Слава Богу Лаура пошла на поправку, нас выписали из госпиталя и мы дома пьем антибиотики", - написала певица.

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Отметим, ранее певица уже публиковала сториз из больничной палаты, где никак не комментировала ситуацию.

Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Слава Каминская - последние новости:

Ранее стало известно, что Слава Каминская выходит замуж в третий раз. Певица похвасталась кольцом на безымянном пальце, которое ей преподнес загадочный возлюбленный.

Также Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей, куда артистка выехала с двумя детьми после начала полномасштабной войны в Украине. Сперва Слава осела в Нидерландах, затем - на Тенерифе.

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