"Это просто невозможно": Наталья Могилевская показала, как проводит время с дочерью

Наталья Могилевская призналась, что обожает проводить время с младшей дочерью на детской площадке.

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Наталья Могилевская показалась на детской площадке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская не так давно стала мамой, удочерив двоих девочек-сестричек и поэтому часто показывает, как проводит время с ними.

На своей странице в соцсетях Могилевская опубликовала новую фотографию и отметила, что ее можно частенько увидеть на детской площадке вместе с младшей дочерью Софией. Также артистка призналась, что ей тяжело из-за жарких дней и она хочет на море, но не за границей, а в Украине.

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Певица позировала на снимке босиком на детской горке с видом на Днепр. Для прогулки звезда выбрала легкое голубое платье, которое дополнила кулоном в виде трезубца.

"Я обожаю на выходных тусить на детской площадке с малышкой. Но последние дни - это просто невозможно. Я забежала под кондиционер, который тоже работает несколько часов в день. Очень хочется на море. Кто знает, работают ли пляжи в Одессе?", — отметила Наталья.

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

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