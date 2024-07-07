"Это просто адская боль": жена Виктора Павлика в слезах рассказала про травму

Екатерина Репяхова долго не могла прийти в себя после неприятного приключения.

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Екатерина Репяхова новости - жена Виктора Павлика травмировалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, концертный директор и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вместе с мамой и трехлетним сыном отправилась на отдых в Израиль. Однако приятное путешествие омрачил несчастный случай, который произошел с Екатериной.

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Она показала заплаканные кадры и рассказала, что с ней приключилось.

Во время прогулки по пляжу Екатерина ушибла большой палец на ноге, а через несколько часов на этот же палец упал тяжелый стул. По словам жены Павлика, боль была такой сильной, что у нее даже закружилась голова. Она также показала, как выглядит ее травмированная нога сейчас.

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"Все никак не могу прийти в себя. Меня тошнит и кружится голова. Вчера я испытала адреналин. В этот вечер, когда мы были на пляже, я ушибла палец на ноге. Он отек, но это было довольно терпимо и я не зацикливалась на этом. Вчера Миша бесился и упал со стула. Этот тяжелый стул полетел мне на палец. Это просто адская боль, вы бы слышали, как я орала. Вчера у меня болела нога до колена. Очень сильно", - говорит Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова новости - жена Виктора Павлика травмировалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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