"Это просто адская боль": жена Виктора Павлика в слезах рассказала про травму

Украинская блогерша, концертный директор и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вместе с мамой и трехлетним сыном отправилась на отдых в Израиль. Однако приятное путешествие омрачил несчастный случай, который произошел с Екатериной.
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Она показала заплаканные кадры и рассказала, что с ней приключилось.
Во время прогулки по пляжу Екатерина ушибла большой палец на ноге, а через несколько часов на этот же палец упал тяжелый стул. По словам жены Павлика, боль была такой сильной, что у нее даже закружилась голова. Она также показала, как выглядит ее травмированная нога сейчас.
"Все никак не могу прийти в себя. Меня тошнит и кружится голова. Вчера я испытала адреналин. В этот вечер, когда мы были на пляже, я ушибла палец на ноге. Он отек, но это было довольно терпимо и я не зацикливалась на этом. Вчера Миша бесился и упал со стула. Этот тяжелый стул полетел мне на палец. Это просто адская боль, вы бы слышали, как я орала. Вчера у меня болела нога до колена. Очень сильно", - говорит Екатерина Репяхова.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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