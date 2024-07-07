УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Это просто адская боль": жена Виктора Павлика в слезах рассказала про травму

Анна Подгорная
7 июля 2024, 19:12
35
Екатерина Репяхова долго не могла прийти в себя после неприятного приключения.
Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова новости - жена Виктора Павлика травмировалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, концертный директор и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вместе с мамой и трехлетним сыном отправилась на отдых в Израиль. Однако приятное путешествие омрачил несчастный случай, который произошел с Екатериной.

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Она показала заплаканные кадры и рассказала, что с ней приключилось.

Во время прогулки по пляжу Екатерина ушибла большой палец на ноге, а через несколько часов на этот же палец упал тяжелый стул. По словам жены Павлика, боль была такой сильной, что у нее даже закружилась голова. Она также показала, как выглядит ее травмированная нога сейчас.

видео дня

"Все никак не могу прийти в себя. Меня тошнит и кружится голова. Вчера я испытала адреналин. В этот вечер, когда мы были на пляже, я ушибла палец на ноге. Он отек, но это было довольно терпимо и я не зацикливалась на этом. Вчера Миша бесился и упал со стула. Этот тяжелый стул полетел мне на палец. Это просто адская боль, вы бы слышали, как я орала. Вчера у меня болела нога до колена. Очень сильно", - говорит Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова новости - жена Виктора Павлика травмировалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская блогерша и юрист Инна Мирошниченко рассказала о первом свидании с дочкой Ангелиной, которое состоялось по видеосвязи перед усыновлением девочки.

Также украинские актрисы Наталка Денисенко и Антонина Хижняк показали чувственные поцелуи на съемочной площадке, которые очень удивили их коллег-мужчин.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама

Главное за день

Нидерланды передадут Украине еще 1 систему "Patriot" и не только: что известно

Нидерланды передадут Украине еще 1 систему "Patriot" и не только: что известно

19:21 Украина
Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

18:29 Спорт
Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

18:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали 7579

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов 5154

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк 4478

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40 1854

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40

Последние новости

20:00

Как братские Россия и Талибан готовят новую войну

20:00

Маричка Падалко раскрыла новую должность мужа-военного

19:47

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

19:21

Нидерланды передадут Украине еще 1 систему "Patriot" и не только: что известно

19:12

"Это просто адская боль": жена Виктора Павлика в слезах рассказала про травму

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
18:54

СБУ ночью провела рейд по нефтебазам РФ в Краснодарском крае: детали

18:29

Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

18:17

Часов со светом станет меньше: графики отключения электроэнергии на 8 июля

18:10

Жениха хотела: юная невеста путиниста Лепса разоткровенничалась об их романе

Реклама
17:52

Орбан попал в еще один дипломатический скандал

17:37

"Психанула": Даша Астафьева удивила сменой имиджа

17:36

Только не в холодильнике: где лучше всего хранить огурцы, чтобы они не сморщилисьВидео

17:20

В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

17:00

Как сделать клей из подручных средств: простые советы помогут по хозяйству

16:55

"Догорает в украинской степи": ВСУ сбили российскую "птичку" на ключевом направлении

16:28

Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

16:16

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ

16:00

Алена Винницкая жестко раскритиковала Веру Брежневу: "С недоверием отношусь"

15:20

Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

15:07

Электричества может не быть: украинцам грозит зима без отопления и водоснабжения

Реклама
15:01

Только не холодную воду: что надо пить, когда очень жаркоВидео

14:36

Появился острый ответ Украины на идею Болгарии склонить к "миру" с Путиным

14:17

Умер Джон Ландау - оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара"

14:12

Враг использует козырную карту: Братчук рассказал, что происходит на фронте

13:57

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Раков потянет на приключения, Льву - свидания

13:29

Разведчики ГУР уничтожили два военных объекта оккупантов в Донецкой областиФото

13:27

Под Воронежем все еще смачно детонирует склад с ракетами: снаряды разлетаются по селамВидео

13:06

Церковный праздник 8 июля: что нельзя делать в день великомученика Прокопия

12:52

Как погладить вещи, если дома нет света - проверенные способы

12:46

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 июля: Девам - встреча, Рыба - трудности

12:45

Валерий Залужный показал романтику с женой и заговорил про Украину

12:38

Кто из студентов получат отсрочку: появилось объяснение

12:03

ВСУ опровергли данные о потере 99 тысяч военных России в битве за Часов Яр

11:53

За час склад не переместишь: в чем проблема сбития разведывательных БПЛА России

11:45

"Не дай Бог": известный шоумен раскрыл подробности конфликта Билык и Пугачевой

11:44

Можно ли говорить "круглодобово": какой ошибки надо избегатьВидео

11:21

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнам - доход, Львам - неприятности

11:05

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40

11:02

Больше чем после Второй мировой: The Economist раскрыло потери РФ в Украине

10:47

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнов хотят обмануть, Ракам - расходы

Реклама
10:19

Гороскоп на завтра 8 июля: Рыбам - проблемы с деньгами, Льва нужно быть осторожней

10:02

Взрывы и подготовка эвакуации: в России пожар на "жирном" объекте

09:40

В Крыму взорвался газораспределительный узел: вспыхнул масштабный пожарВидео

08:45

"Мертвая зона" для оккупантов: Плетенчук рассказал о ситуации в Черном море

08:40

Била ракетами и дронами: РФ ночью атаковала Украину - какие последствияФото

07:43

Хочет сорвать поддержку Украины: в ISW описали коварные планы Орбана

06:34

Парад мирных договоров: что дальше?мнение

05:30

Почему 7 июля нельзя стирать вещи: строгие приметы наших предков

04:40

"Нужно снимать войска": Жданов раскрыл направление главного удара РФ

04:00

Тяжелобольная Селин Дион внезапно вернется с концертами: что произошло

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять