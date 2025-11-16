"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

Артист едва ли не впервые откровенно заговорил о личном.

https://stars.glavred.info/eto-ne-moya-zhizn-izvestnyy-pevec-lechitsya-u-psihoterapevta-i-nazval-prichinu-10715894.html Ссылка скопирована

Роман Скорпион - лечение / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Романа Скорпиона

Коротко:

Роман Скорпион презентовал новую песню

С какими трудностями он столкнулся

Украинский певец Роман Скорпион поразил поклонников новой композицией - "Я іду без тебе далі", в которой переосмысливает прошлое и говорит о силе внутренних изменений.

видео дня

Новая песня стала своеобразной точкой отсчета - моментом, когда он научился оставлять прошлое позади и двигаться дальше, не оглядываясь.

"Я начал работать с психотерапевтом - и это стало переломным моментом. Я увидел, что могу быть собой: иметь собственные мысли, предпочтения, поведение, интересы. Когда я услышал песню "Я иду без тебя дальше" - сразу почувствовал: это обо мне. О том, как я прощаюсь с прошлым, с тем Романом, который был комфортным для других, но не для себя," - говорит Роман.

Роман Скорпион / фото: пресс-служба Романа Скорпиона

Он признается, что долго жил так, как было удобно другим, а не себе.

"Когда-то я жил чужими эмоциями, правилами, мыслями. Был удобным для всех, кроме самого себя. В конце концов я понял, что это не моя жизнь, а сценарий, который мне навязали," - поделился певец.

Песня "Я иду без тебя дальше" стала отражением этой личной трансформации - момента, когда человек перестает жить прошлым и выбирает себя.

Несмотря на интерес публики к личной жизни, артист сохраняет интригу, предпочитая говорить не об отношениях, а об ощущениях.

"Счастье любит тишину. Иногда даже без темы любви или отношений. Чем меньше ты говоришь о личном - тем больше оно твое. Поэтому пусть будет просто: я - счастлив", - говорит Роман Скорпион.

Роман Скорпион / фото: пресс-служба Романа Скорпиона

Но несмотря на сдержанность в частном, певец все же поделился своим видением идеальной женщины.

"Идеальных людей не существует. Но для каждого есть свой идеал. Для меня красота - это не вид конфеты. Она во внутреннем мире, в мудрости. Мне важно, чтобы женщине можно было доверить секреты, почувствовать ее поддержку и поговорить о том, что действительно беспокоит, и вместе смеяться над элементарными вещами. Когда рядом такой человек - не имеет значения, как он выглядит. Имеет значение, как с ним ты себя чувствуешь", - добавил певец.

Песня "Я іду без тебе далі" уже успела найти отклик в сердцах слушателей, ведь каждый хотя бы раз проходил через момент, когда приходится оставлять что-то позади, чтобы сделать шаг в новую жизнь.

Смотрите видео клипа на песню "Я іду без тебе далі":

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского режиссера, преподавателя и бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса - Ирина Билоус - прокомментировала обвинения ее мужа в сексуальных домогательствах студенток.

А также телеведущий и журналист Константин Грубич появился на показе "Стражи Рождества" с женой Светланой и дочерью Владой. На фото знаменитость позировал с красавицей-супругой, которая выбрала изящный образ для события. Поклонники не прошли мимо публикации и засыпали семью комплиментами.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред