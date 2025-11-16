"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

Коротко:
Украинский певец Роман Скорпион поразил поклонников новой композицией - "Я іду без тебе далі", в которой переосмысливает прошлое и говорит о силе внутренних изменений.
Новая песня стала своеобразной точкой отсчета - моментом, когда он научился оставлять прошлое позади и двигаться дальше, не оглядываясь.
"Я начал работать с психотерапевтом - и это стало переломным моментом. Я увидел, что могу быть собой: иметь собственные мысли, предпочтения, поведение, интересы. Когда я услышал песню "Я иду без тебя дальше" - сразу почувствовал: это обо мне. О том, как я прощаюсь с прошлым, с тем Романом, который был комфортным для других, но не для себя," - говорит Роман.
Он признается, что долго жил так, как было удобно другим, а не себе.
"Когда-то я жил чужими эмоциями, правилами, мыслями. Был удобным для всех, кроме самого себя. В конце концов я понял, что это не моя жизнь, а сценарий, который мне навязали," - поделился певец.
Песня "Я иду без тебя дальше" стала отражением этой личной трансформации - момента, когда человек перестает жить прошлым и выбирает себя.
Несмотря на интерес публики к личной жизни, артист сохраняет интригу, предпочитая говорить не об отношениях, а об ощущениях.
"Счастье любит тишину. Иногда даже без темы любви или отношений. Чем меньше ты говоришь о личном - тем больше оно твое. Поэтому пусть будет просто: я - счастлив", - говорит Роман Скорпион.
Но несмотря на сдержанность в частном, певец все же поделился своим видением идеальной женщины.
"Идеальных людей не существует. Но для каждого есть свой идеал. Для меня красота - это не вид конфеты. Она во внутреннем мире, в мудрости. Мне важно, чтобы женщине можно было доверить секреты, почувствовать ее поддержку и поговорить о том, что действительно беспокоит, и вместе смеяться над элементарными вещами. Когда рядом такой человек - не имеет значения, как он выглядит. Имеет значение, как с ним ты себя чувствуешь", - добавил певец.
Песня "Я іду без тебе далі" уже успела найти отклик в сердцах слушателей, ведь каждый хотя бы раз проходил через момент, когда приходится оставлять что-то позади, чтобы сделать шаг в новую жизнь.
Смотрите видео клипа на песню "Я іду без тебе далі":
