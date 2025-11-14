Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

Вы узнаете:
- Оверковская рассказала об отношениях с Налчаджиоглу
- Как он ее обманул
Украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская пообщалась с поклонниками и рассказала интересную деталь об отношениях с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она ранее рассталась.
На своей странице в соцсетях Оверковская заявила, что бизнесмен обманул ее, подарив на день рождения вместо браслета бренда Cartier турецкую подделку.
"Я тоже, как и вы, поверила в Cartier. Но после расставания, когда на все открылись глаза, ювелир сказал, что это обычная турецкая подделка", – заявила тренер.
Отметим, стоимость такого оригинального украшения на официальном сайте бренда составляет $27 тыс (1,2 млн грн).
Также она сказала, что Налчаджиоглу бабник и поэтому они расстались. Пока бизнесмен не комментировал обвинения в свою сторону.
Отметим, как сообщал Главред, известная актриса Наталка Денисенко появилась на концерте Артема Пивоварова с манекенщиком Юрием Савранским, с которым ей приписывают роман после развода с Андреем Фединчиком. Пара находилась в вип-секторе после начала шоу, они держались за руки и делали фото.
А также певица Тина Кароль показала кадры, на которых показалась с коляской и спела песню. На своей странице в соцсетях Кароль опубликовала соответствующее видео, а на фоне стояла семья блогерши Стаси Макеевой.
О персоне: Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
