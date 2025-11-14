Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

Людмила Оверковская обвинила Мурата Налчаджиоглу.

Людмила Оверковская сделала скандальное заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковская

Оверковская рассказала об отношениях с Налчаджиоглу

Как он ее обманул

Украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская пообщалась с поклонниками и рассказала интересную деталь об отношениях с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она ранее рассталась.

На своей странице в соцсетях Оверковская заявила, что бизнесмен обманул ее, подарив на день рождения вместо браслета бренда Cartier турецкую подделку.

"Я тоже, как и вы, поверила в Cartier. Но после расставания, когда на все открылись глаза, ювелир сказал, что это обычная турецкая подделка", – заявила тренер.

Людмила Оверковская о подарке от Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин instagram.com, Людмила Оверковская

Отметим, стоимость такого оригинального украшения на официальном сайте бренда составляет $27 тыс (1,2 млн грн).

Людмила Оверковская больше не хочет говорить о Мурате Налчаджиоглу / фото: скрин instagram.com, Людмила Оверковская

Также она сказала, что Налчаджиоглу бабник и поэтому они расстались. Пока бизнесмен не комментировал обвинения в свою сторону.

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

