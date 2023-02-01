"Это было ужасно": модель Маремуха рассказала, за что ее заблокировала Тодоренко

Тодоренко разочаровала давно и навсегда. Однако сама она не хочет читать о себе правду.

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Популярная украинская модель Виктория Маремуха рассказала о том, что она написала предательнице Регине Тодоренко, когда та, по ее мнению, перешла грань и утонула в цинизме.

Об этом звезда рассказала в интервью "Звездному" на YouTube. По словам модели, больше всего ее триггернуло то, что когда 24 февраля на Украину летели российские рокеты, Тодоренко, как ни в чем не бывало, устроила разбор собственного гардероба.

"Меня очень взбесила Регина Тодоренко. Фу, это было просто ужасно. На третий или четвертый день войны ты, кобыла драная, публикуешь, что вам интересен гардероб. Я это просто помню. Я впервые в жизни, ты не поверишь, написала: "Какая ты конченая", – поделилась звезда шоу "Супермодель по-украински".

Тодоренко не ответила модели, но заблокировала ее через несколько дней.

"Я же беременна, но мне это не мешает писать, репостить. У тебя есть муж, менеджер, большая аудитория. Ты одна из тех, кто может помочь рассказать об этой беде, которая коснулась украинцев. Ты просто молчишь, потому что тебе, наверное, Киркоров позвонил и сказал молчать", – добавила селебрити, упомянув также предательницу Maruv.

Напомним ранее, на 11 месяце войны в Украине Регина Тодоренко наконец нарушила свои удобные принципы "голубки мира" и "артистов вне политики", которые позволяют ей без угрызений совести заколачивать деньги в стране-агрессоре.

У этой артистки украинского происхождения наконец нашлось время на политику - она решила порассуждать о патриотизме. Правда, ее мнение, в контексте современной ситуации, получилось с явным пропагандистским душком.

Так на своем Telegram-канале Тодоренко привела цитату советского и российского русофоба Дмитрия Лихачева о разнице между патриотизмом и национализмом, явно сопоставляя "рассеюшку" с Украиной соответственно.

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