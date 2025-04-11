"Это был пожар": Тина Кароль пришла на шоу в платье без "верха"

Тина Кароль впечатлила своей фигурой на популярном шоу.

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Тина Кароль - как сейчас выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Тина Кароль побывала на шоу Яновича

Певица покорила своим видом

Украинская известная певица Тина Кароль побывала гостьей на шоу Евгения Яновича "20:23".

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась некоторыми кадрами со съемок, на которых позировала в откровенном платье и продемонстрировала свою постройневшую фигуру.

Кароль показалась в коротком черном платье с интересным "верхом", который состоял из лифа с бретелями и вшитыми чашками. Образ она дополнила аккуратными лаковыми туфлями и черными колготками.

Тина Кароль на шоу Яновича / фото: скрин instagram.com, Тина Кароль

Оказалось, артистка выбрала платье от британского бренда Christopher Kane, стоимость которого – 950 евро, а это более 40 тысяч гривен. Сейчас на него скидка и его можно купить где-то за 20 тысяч гривен.

Новое платье Тины Кароль / фото: скрин mytheresa.com

Поклонники оценили наряд и фигуру Тины и написали множество комментариев.

"Ой, Тина, это был пожар";

"Тинуся просто огонь!";

"Тина была неотразима! Надо побольше с ней";

"Зажгли мое настроение", - отметили поклонники.

Смотрите видео, где Тина Кароль пришла на шоу Евгения Яновича:

Тина Кароль / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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