Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Есть вторичная выгода": Alyona Alyona призналась, почему не может похудеть

Кристина Трохимчук
19 ноября 2025, 15:04
31
Реперка Alyona Alyona не может пересечь границу 110 килограмм.
Алёна Алёна
Alyona Alyona о своем весе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

  • Alyona Alyona рассказала о неудачных попытках похудеть
  • Почему рэперша не может уменьшить вес

Украинская артистка Alyona Alyona призналась, что тема веса для нее до сих пор болезненна. В интервью Славе Демину она рассказала, что причина ее трудностей с похудением скрыта в психологии.

Реперка отметила, что неоднократно пыталась худеть - иногда достигала результата и сбрасывала по 20 килограммов, но впоследствии вес возвращался.

видео дня

"Все-таки я с ним борюсь. Я уже дважды или трижды на 20 килограммов худела... У меня есть такая маленькая граница - 110 кило, за которую я один раз так ступила, и оно сразу обратно пошло", - рассказала рэперша.

Алёна Алёна
Alyona Alyona - похудение / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Артистка объяснила причины своих неудачных попыток. Alyona Alyona считает, что в основе ее проблемы лежит психология.

"У моего организма есть вторичная выгода - он будто боится, что если я похудею, я не смогу выдержать какой-то удар. Я рою, но не дорыла еще, это так глубоко сидит. Как только я приезжаю к Володьке, два дня и я минус 3-4 кило. Почему? Потому что я расслабляюсь и мне не надо защищаться. Только приезжаю в Киев - утром плюс два", - призналась она.

'Есть вторичная выгода': Alyona Alyona призналась, почему не может похудеть
Alyona Alyona - диагноз / скрин с видео

Также рэперша рассказала о своем диагнозе, который усложняет процесс похудения. Из-за РДВГ ей сложно отказать себе во вкусном.

"А еще у меня диагностирован РДВГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности), я дофаминозависимая. Ну и еда - это мой дофамин номер один. Не знаю, чем можно заменить дофамин от еды", - отметила Alyona Alyona.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Настя Каменских, которая недавно оказалась в центре языкового скандала, снова вызвала неоднозначную реакцию украинских фанатов. Причиной стала ее новая публикация в Instagram.

Также украинский оператор и сын известного ведущего Константина Грубича Ярослав после тяжелого ранения и потери руки не теряет желания защищать Украину. Военнослужащий до сих пор проходит лечение после потери конечности, однако пытается посильно помогать ВСУ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (настоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальме совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Alyona Alyona новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

14:04Политика
Двух министров в отставку: Рада поддержала увольнение Галущенко и Гринчук

Двух министров в отставку: Рада поддержала увольнение Галущенко и Гринчук

13:42Украина
Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

13:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Последние новости

15:56

Константин Грубич назвал имя звезды, которую считает "родственной душой"

15:41

Можно ли отапливать дом прошлогодними дровами: какова их пригодность

15:36

Идеальное растение: какой комнатный цветок подходит вам по знаку зодиака

15:29

Украина превратится в сплошные степи и пустыни: ученый предупредил об изменениях климата

15:09

На фронте погиб внук Левка Лукьяненко

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
15:07

Известный российский фигурист собрал семью и срочно покинул Россию

15:04

"Есть вторичная выгода": Alyona Alyona призналась, почему не может похудетьВидео

15:04

Самый длинный дом в мире находится в Украине: как выглядит уникальный феноменВидео

14:59

Секрет моментального отопления: простая процедура творит чудеса с радиаторами

Реклама
14:54

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

14:51

Намного дешевле: ученые придумали, чем заменить обычные солнечные панели

14:40

"Состояние тяжелое": 66-летний Степан Гига попал в больницу

14:33

Андреевские вечерницы по новому календарю: точная дата и главные украинские ритуалы

14:23

Перепады напряжения больше не страшны: как уберечь холодильник во время отключений

14:04

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

13:54

Покупка дома обернулась сокровищем: тайник за стеной принес несметные богатства

13:53

Сгорело 900 посылок: во Львове россияне уничтожили новое отделение "Укрпочты"

13:42

Двух министров в отставку: Рада поддержала увольнение Галущенко и Гринчук

13:36

Россияне пожаловались на "подлые атаки ВСУ": Курская область частично обесточена

13:34

Подорожают не только продукты и топливо: чем стоит запасаться украинцам уже сейчас

Реклама
13:20

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

13:19

Мороз скует Украину: синоптик сообщила, где 20 ноября будет холоднее всего

13:16

Известный украинский музыкант впал в кому - детали

13:02

Ситуация обостряется: враг продвинулся на ключевых населенных пунктах в двух областях

12:59

На Трампа свалилось огромное количество проблем: обо всём по порядкумнение

12:50

"Быстро переобулась": Каменских в США возмутила украинских фанатовВидео

12:44

Ракета пролетела над головами и влупила по дому: момент попадания в ТернополеФотоВидео

12:37

РФ планирует механизированные штурмы на ключевом направлении: в ISW сообщили сроки

12:28

Будет ли резкий скачок доллара этой зимой: эксперт удивил прогнозом

12:23

Вашингтон устал от ультиматумов: дипломат оценил перспективу переговоров Трампа и Путина

12:15

Россия ударила ракетой Х-101 по Тернополю: разрушен дом с 9 по 3 этажФото

12:15

Ответ на теракт: Польша закрывает последнее российское консульство

11:43

Как подкормить декабрист кофе: натуральное удобрение сотворит чудо на РождествоВидео

11:39

Папа ждет под домом: в Тернополе после атаки ищут двух детей и их маму

11:33

С добавлением секретного продукта: рецепт "Шубы" по-новому, который удивит гостей

11:30

"Нужно перебороть": Грубич сделал заявление о возвращении на фронт

11:23

Враг ударил по подразделению ДТЭК: ранены пять энергетиков, один в тяжелом состоянии

10:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 ноября (обновляется)

10:42

Киевстар сообщил об обновлении некоторых бюджетных тарифов: как изменятся цены

10:38

Массовый взлет МиГов, могли быть пуски Кинжалов - мониторы

Реклама
10:36

Масштабная атака по Украине: две страны подняли истребители

10:22

"Эти города будут следующими": Свитан сказал, куда пойдут россияне после Покровска

10:03

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:00

"Все горит, бахкает": звезда "Лиги смеха" попала под удар РФ в Тернополе

09:58

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:47

Валит черный дым: блогерша Верба показала последствия удара РФ по Украине

09:44

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФФото

09:42

Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

09:12

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

08:51

Пять самых остроумных знаков зодиака: кто скрывает настоящий талант

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять