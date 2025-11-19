'Есть вторичная выгода': Alyona Alyona призналась, почему не может похудеть

Реперка Alyona Alyona не может пересечь границу 110 килограмм.

Alyona Alyona о своем весе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

Alyona Alyona рассказала о неудачных попытках похудеть

Почему рэперша не может уменьшить вес

Украинская артистка Alyona Alyona призналась, что тема веса для нее до сих пор болезненна. В интервью Славе Демину она рассказала, что причина ее трудностей с похудением скрыта в психологии.

Реперка отметила, что неоднократно пыталась худеть - иногда достигала результата и сбрасывала по 20 килограммов, но впоследствии вес возвращался.

"Все-таки я с ним борюсь. Я уже дважды или трижды на 20 килограммов худела... У меня есть такая маленькая граница - 110 кило, за которую я один раз так ступила, и оно сразу обратно пошло", - рассказала рэперша.

Alyona Alyona - похудение / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Артистка объяснила причины своих неудачных попыток. Alyona Alyona считает, что в основе ее проблемы лежит психология.

"У моего организма есть вторичная выгода - он будто боится, что если я похудею, я не смогу выдержать какой-то удар. Я рою, но не дорыла еще, это так глубоко сидит. Как только я приезжаю к Володьке, два дня и я минус 3-4 кило. Почему? Потому что я расслабляюсь и мне не надо защищаться. Только приезжаю в Киев - утром плюс два", - призналась она.

Alyona Alyona - диагноз / скрин с видео

Также рэперша рассказала о своем диагнозе, который усложняет процесс похудения. Из-за РДВГ ей сложно отказать себе во вкусном.

"А еще у меня диагностирован РДВГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности), я дофаминозависимая. Ну и еда - это мой дофамин номер один. Не знаю, чем можно заменить дофамин от еды", - отметила Alyona Alyona.

О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (настоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальме совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

