"Все горит, бахкает": звезда "Лиги смеха" попала под удар РФ в Тернополе

Татьяна Песик оказалась в эпицентре атаки РФ на родной город.

Татьяна Песик попала под обстрел в Тернополе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Песик

Татьяна Песик рассказала об ударе РФ по Тернополю

Что случилось со звездой

Звезда "Лиги смеха" и "Женского квартала" Татьяна Песик оказалась в эпицентре российской террористической атаки на город Тернополь. О пережитом актриса рассказала в своем Instagram.

Во время вражеской атаки ночью 19 ноября основными целями противника стали украинские города Харьков, Львов и Тернополь, где в результате российских ударов по жилым домам пострадали мирные жители. Квартира Татьяны находилась рядом с местом попадания и она чудом не пострадала.

Татьяна Песик - инстаграм / фото: instagram.com, Татьяна Песик

"Сказать, что я в шоке, то ничего не сказать. Возле меня все прилеты сегодня, рядом все горит, бахкает и в дыму. Меня волной отнесло от дверей. Окна, на удивление, целы. Но странным образом открыты. Я в порядке, немного еще страшно. Берегите себя", - написала Песик.

Актриса также поделилась кадрами последствий российского удара по Тернополю. На видео можно увидеть разрушенную многоэтажку.

Татьяна Песик - последствия удара по Тернополю / фото: instagram.com, Татьяна Песик

"Это так страшно! Мне так жаль... Меня разрывает", - не сдержала эмоций звезда.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ на Тернополь уже известно о гибели 9 человек, еще десятки пострадали. Под завалами могут оставаться люди.

О персоне: Татьяна Песик Татьяна Песик - украинская актриса, комик, участница КВН. Известна по роли Таньки в скетч-шоу "Страна У" и ситкоме "Танька и Володька". Актриса "Женского квартала", участница и тренер комик-шоу "Лига Смеха".

