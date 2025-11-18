Укр
Наталья Могилевская попала в опасный инцидент - что произошло

Кристина Трохимчук
18 ноября 2025, 17:04
92
Происшествие на съемках Натальи Могилевской попало на видео.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская попала в опасную ситуацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • На съемках клипа Наталии Могилевской произошла травмоопасная ситуация
  • Как отреагировала певица

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала опасный инцидент, случившийся на съемках ее клипа. Артистка опубликовала в Instagram видео и объяснила, что произошло.

Могилевская показала фрагмент со съемок клипа на свою новую песню "Бай бай", где она эффектно шагает в сопровождении танцоров. Однако во время движения произошел неожиданный курьез: ее туфелька на высоком каблуке неожиданно слетела с ноги и улетела в сторону одного из партнеров по съемочной площадке.

видео дня
Наталья Могилевская в день рожденья
Наталья Могилевская - "Бай бай" клип / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

К счастью, танцор смог моментально среагировать и поймал обувь руками, избежав попадания в голову. Сама Могилевская призналась, что была искренне удивлена ​​и с юмором отметила, что такой курьезный момент специально не придумаешь.

"Шанс равен нулю! Что во время клипа с меня слетит туфля, Паша ее поймает, и все это попадет в кадр - мизерный, но никогда не нулевой", - поделилась эмоциями певица.

Ранее Главред сообщал, что российский актер Вячеслав Поляков, который активно помогал оккупантам несмотря на свою связь с Украиной, умер в возрасте 45 лет. Как сообщили медиа, сердце актера остановилось еще 12 ноября. Причиной смерти стала раковая опухоль.

Также группа Ziferblat попали под атаку террористической РФ в Днепре. В тот день российские войска атаковали Днепр беспилотниками, один из которых попал неподалеку от поезда. От взрыва на мелкие частицы треснуло стекло вагона, которое чудом не вылетело прямо на пассажиров.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

