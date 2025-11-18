Наталья Могилевская попала в опасный инцидент - что произошло

Происшествие на съемках Натальи Могилевской попало на видео.

Наталья Могилевская попала в опасную ситуацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

На съемках клипа Наталии Могилевской произошла травмоопасная ситуация

Как отреагировала певица

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала опасный инцидент, случившийся на съемках ее клипа. Артистка опубликовала в Instagram видео и объяснила, что произошло.

Могилевская показала фрагмент со съемок клипа на свою новую песню "Бай бай", где она эффектно шагает в сопровождении танцоров. Однако во время движения произошел неожиданный курьез: ее туфелька на высоком каблуке неожиданно слетела с ноги и улетела в сторону одного из партнеров по съемочной площадке.

Наталья Могилевская - "Бай бай" клип / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

К счастью, танцор смог моментально среагировать и поймал обувь руками, избежав попадания в голову. Сама Могилевская призналась, что была искренне удивлена ​​и с юмором отметила, что такой курьезный момент специально не придумаешь.

"Шанс равен нулю! Что во время клипа с меня слетит туфля, Паша ее поймает, и все это попадет в кадр - мизерный, но никогда не нулевой", - поделилась эмоциями певица.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

