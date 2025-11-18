Удар рядом с поездом: группа Ziferblat попала под обстрел РФ

Финалисты Евровидения показали последствия вражеского удара.

Ziferblat попали под обстрел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Представители Украины на Евровидении-2025 группа Ziferblat попали под атаку террористической РФ в Днепре. Об ужасном событии участники группы рассказали в Instagram.

Музыканты опубликовали в Stories фотографию поезда, в котором они ехали после концерта в Запорожье. В тот день российские войска атаковали Днепр беспилотниками, один из которых попал неподалеку от поезда. От взрыва на мелкие частицы треснуло стекло вагона, которое чудом не вылетело прямо на пассажиров.

Ziferblat - атака на поезд / фото: instagram.com, Ziferblat

Участники написали пост на английском языке о том, что произошло, чтобы донести информацию об очередном российском преступлении и до своих иностранных фанатов.

"Вчера у нас был закрытый концерт в Запорожье, и вот этим поездом мы возвращались домой. Когда мы остановились в Днепре, рядом с нашим поездом произошла атака российского беспилотника", - рассказали Ziferblat.

Ziferblat / фото: instagram.com, Ziferblat

Представители Украины уже не впервые попадают под удар террористической РФ. После возвращения из Базеля Ziferblat давали первый концерт в Киеве, во время которого в столице зазвучала воздушная тревога. Вскоре после выступления над концертной площадкой пролетал российский дрон.

О группе: Ziferblat Группа Ziferblat - украинская музыкальная группа, в состав которой входят: вокалист Даниил Лещинский, гитарист Валентин Лещинский и барабанщик Федор Ходаков, сообщает Википедия. Представит Украину на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Bird of Pray". Группа была основана в 2015 году. Их первый мини-альбом "Киносеанс" вышел в декабре 2017 года. В 2019 году группа выпустила сингл "Ночью" и приняла участие в телешоу "X-Фактор". В 2024 году группа вышла в финал Vidbir 2024, украинского национального отбора на Евровидение-2024 с песней "Place I Call Home". 8 февраля 2025 года группа победила в национальном отборе на конкурс песни "Евровидение-2025", который пройдет в Базеле, Швейцария, и представила Украину с песней "Bird of Pray".

