Удар рядом с поездом: группа Ziferblat попала под обстрел РФ

Кристина Трохимчук
18 ноября 2025, 15:09обновлено 18 ноября, 16:41
Финалисты Евровидения показали последствия вражеского удара.
Ziferblat
Ziferblat попали под обстрел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Представители Украины на Евровидении-2025 группа Ziferblat попали под атаку террористической РФ в Днепре. Об ужасном событии участники группы рассказали в Instagram.

Музыканты опубликовали в Stories фотографию поезда, в котором они ехали после концерта в Запорожье. В тот день российские войска атаковали Днепр беспилотниками, один из которых попал неподалеку от поезда. От взрыва на мелкие частицы треснуло стекло вагона, которое чудом не вылетело прямо на пассажиров.

Ziferblat
Ziferblat - атака на поезд / фото: instagram.com, Ziferblat

Участники написали пост на английском языке о том, что произошло, чтобы донести информацию об очередном российском преступлении и до своих иностранных фанатов.

"Вчера у нас был закрытый концерт в Запорожье, и вот этим поездом мы возвращались домой. Когда мы остановились в Днепре, рядом с нашим поездом произошла атака российского беспилотника", - рассказали Ziferblat.

Ziferblat
Ziferblat / фото: instagram.com, Ziferblat

Представители Украины уже не впервые попадают под удар террористической РФ. После возвращения из Базеля Ziferblat давали первый концерт в Киеве, во время которого в столице зазвучала воздушная тревога. Вскоре после выступления над концертной площадкой пролетал российский дрон.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Виктор Павлик представил поклонникам свою старшую дочь Кристину. Артист выступил с концертом в Ровно, где проживает его ребенок, и обнародовал в Instagram фото их трогательной встречи.

Также российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, получила неожиданное предложение. Сергей Зверев предложил артистке не терять возможности и снова выйти на сцену с сольным концертом.

О группе: Ziferblat

Группа Ziferblat - украинская музыкальная группа, в состав которой входят: вокалист Даниил Лещинский, гитарист Валентин Лещинский и барабанщик Федор Ходаков, сообщает Википедия. Представит Украину на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Bird of Pray".

Группа была основана в 2015 году. Их первый мини-альбом "Киносеанс" вышел в декабре 2017 года. В 2019 году группа выпустила сингл "Ночью" и приняла участие в телешоу "X-Фактор". В 2024 году группа вышла в финал Vidbir 2024, украинского национального отбора на Евровидение-2024 с песней "Place I Call Home".

8 февраля 2025 года группа победила в национальном отборе на конкурс песни "Евровидение-2025", который пройдет в Базеле, Швейцария, и представила Украину с песней "Bird of Pray".

