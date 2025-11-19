Морган Фримен признался, кто из актрис для него на первом месте

Лучшей из лучших Фримен считает признанную звезду с мировым именем.

Оскароносный актер кино и дубляжа Морган Фримен за почти шесть десятилетий карьеры сыграл более 150 ролей. В профессиональных кругах его ценят за вклад в кинематограф.

В своей карьере Фримен равнялся на Сидни Пуатье, а любимым актером считает Гэри Купера. Об этом артист рассказал в интервью для AARP.

При этом Морган отметил - после многих ролей и достижений у него все еще есть список актеров, с которыми он хотел бы сыграть в кино. Его номер один - американская актриса Мэрил Стрип. "В абсолютном топе этого списка - Мэрил Стрип. Она великолепна", - говорит звезда.

Мэрил Стрип / ua.depositphotos.com

О персоне: Морган Фримен Морган Фримен - американский актер кино и озвучивания, режиссер. Лауреат премии Оскар, премии Серебряный медведь и двух Золотых глобусов. В числе известных актерских работ Фримена такие фильмы, как "Шофер мисс Дэйзи", "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина", "Малышка на миллион" и "Пока не сыграл в ящик", сообщает Википедия.

