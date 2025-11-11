Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме: чем он занимается за решеткой

Виталий Кирсанов
11 ноября 2025, 12:41
58
Через несколько дней после прибытия в тюрьму P. Diddy позвонил по телефону трем лицам, тем самым нарушив тюремные правила.
P. Diddy стал помощником тюремного священника
P. Diddy стал помощником тюремного священника / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • P. Diddy стал помощником тюремного священника
  • Рэпер может проводить время в отдельном помещении с кондиционером

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), приговоренный к 50 месяцам заключения, работает помощником тюремного священника. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Утверждается, что помощник должен следить за церковной библиотекой и убираться в кабинете священника. Должность считается престижной, поскольку заключенный получает еду после религиозных церемоний.

видео дня

Рэпер также может проводить время в отдельном помещении, оснащенном кондиционером

По словам публициста Комбса, музыкант описывает атмосферу на рабочем месте как "теплую и уважительную".

Кроме того, согласно сведениям телеканала, через несколько дней после прибытия в тюрьму P. Diddy позвонил по телефону трем лицам, тем самым нарушив тюремные правила.

Музыкант якобы разговаривал с неизвестной женщиной и другим человеком, просил передать ему деньги во время встречи, что также запрещено регламентом. Сам артист позже заявил, что разговаривал с адвокатом по поводу подготовки заявления для прессы.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал рэпер Шон Комбс. В частности, показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

Кроме того, P. Diddy якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

Вас также может заинтересовать:

Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    шоу-бизнес новости шоу бизнеса
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

    Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

    14:12Украина
    Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

    Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

    13:43Украина
    Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

    Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

    13:28Фронт
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

    Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

    Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

    Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

    Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

    Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

    Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

    Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

    "Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

    "Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

    Последние новости

    14:33

    "Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

    14:29

    Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

    14:29

    Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - эксперт ответил

    14:24

    Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

    14:23

    Влад Яма взялся за старое в США - что он делает

    Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
    14:17

    Яна Глущенко публично заявила о разводе: "Пришло время отпустить"

    14:15

    На вкус как мамин, но готовится быстрее: рецепт холодца за два часа

    14:12

    Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

    13:54

    Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопленияВидео

    Реклама
    13:43

    Графиков недостаточно: в трех областях вводят аварийные отключения света

    13:42

    Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе: как изменятся графики отключений

    13:28

    Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ

    13:25

    "Были тяжело ранены": Джоли не сдержала эмоций после увиденного в Херсоне

    13:08

    Оккупанты бросают автоматы и раненых: морпехи сообщили о провале РФ на фронте

    12:41

    Рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме: чем он занимается за решеткой

    12:19

    "Нервов уже не хватает": Мозговая попала в тяжелую ситуациюВидео

    12:12

    Почти везде будет дождливо: в каких регионах и когда ожидать сухую и теплую погоду

    12:05

    Оптическая иллюзия обманула миллионы людей: какого цвета шары на самом деле

    12:03

    Последствия атак РФ: стало известно, какие области обесточены после ударов

    12:00

    Адвокат Игоря Коломойского: Уже более полугода суд не начинает рассмотрение дела

    Реклама
    11:57

    Войну в Украине можно закончить одним звонком Путину: эксперт указал на нюанс

    11:54

    Ударила с новой силой: Украину накрыла 6-балльная магнитная буря

    11:48

    Астрологи назвали лучших мам среди знаков зодиака

    11:39

    Покровск на грани из-за критического дефицита военных – FT

    11:29

    ВСУ поразили Саратовский НПЗ и терминал в Крыму: Генштаб подтвердил удары

    11:25

    "Такая уж тенденция": что известно о возвращении Потапа в Украину

    11:16

    "Виновата я": известная рэперша Alyona Alyona устроила ДТПВидео

    10:56

    Медики бьют тревогу: в Украине фиксируется забытая болезнь времен Первой мировой

    10:51

    Россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковщины: есть разрушения, пострадали людиФото

    10:50

    ФСБ РФ обвинила Украину в попытке украсть МиГ-31 для провокаций против НАТО

    10:45

    Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

    10:35

    Почему 12 ноября нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

    10:34

    Кухня превратится в темную пещеру: в какие цвета не стоит красить стены

    10:19

    "Делают операцию": MamaRika сделала тревожное заявлениеВидео

    10:07

    Наталку Денисенко поймали с возможным любовником - как они себя вели

    09:57

    Каким будет тариф на газ с 1 декабря: украинцам назвали цену за кубометр

    09:54

    Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину

    09:52

    Били по энергетике: РФ массированно атаковала Одесскую областьФото

    09:38

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 ноября (обновляется)

    09:15

    Мечтает, но сомневается: Slavia рассказала, почему не верит в Нацотбор-2026

    Реклама
    09:10

    Зануды и упрямые: 5 мифов о Водолеях, в которые пора перестать верить

    09:07

    Английский спор по делу ПриватБанка продолжается: Игорь Коломойский готовит апелляцию

    09:01

    "Работают над завершением окружения": ISW оценил действия ВСУ и врага в Покровске

    08:59

    "Второй Берлин 1945": Ступак рассказал о перспективах Покровска в случае оккупацииВидео

    08:24

    Китайский гороскоп на 2026 год Красного Огненного Коня: прогноз для всех знаков

    08:18

    "Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

    08:16

    Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

    08:10

    Чем отличаются проблемы со светом 2022/2023 от 2025?мнение

    07:50

    Видимость до 200 метров: жителей Киевщины предупредили о погодной опасности

    07:42

    Отключение света в Украине — графики на 11 ноября (обновляется)

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Новости шоу бизнеса
    Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
    Рецепты
    СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Интересное
    Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Новый год 2026
    Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять