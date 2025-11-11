Рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме: чем он занимается за решеткой

Через несколько дней после прибытия в тюрьму P. Diddy позвонил по телефону трем лицам, тем самым нарушив тюремные правила.

https://stars.glavred.info/reper-p-diddy-poluchil-prestizhnuyu-dolzhnost-v-tyurme-chem-on-zanimaetsya-za-reshetkoy-10714346.html Ссылка скопирована

P. Diddy стал помощником тюремного священника / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

P. Diddy стал помощником тюремного священника

Рэпер может проводить время в отдельном помещении с кондиционером

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), приговоренный к 50 месяцам заключения, работает помощником тюремного священника. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Утверждается, что помощник должен следить за церковной библиотекой и убираться в кабинете священника. Должность считается престижной, поскольку заключенный получает еду после религиозных церемоний.

видео дня

Рэпер также может проводить время в отдельном помещении, оснащенном кондиционером

По словам публициста Комбса, музыкант описывает атмосферу на рабочем месте как "теплую и уважительную".

Кроме того, согласно сведениям телеканала, через несколько дней после прибытия в тюрьму P. Diddy позвонил по телефону трем лицам, тем самым нарушив тюремные правила.

Музыкант якобы разговаривал с неизвестной женщиной и другим человеком, просил передать ему деньги во время встречи, что также запрещено регламентом. Сам артист позже заявил, что разговаривал с адвокатом по поводу подготовки заявления для прессы.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал рэпер Шон Комбс. В частности, показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

Кроме того, P. Diddy якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

Вас также может заинтересовать:

Скандал с P.Diddy - что случилось 54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин. Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред