"Есть отличная отмазка": Анна Кошмал оригинально сообщила о своей второй беременности

Украинская популярная актриса Анна Кошмал станет мамой во второй раз, но она не уточнила пол ребенка и не рассказала, какой срок беременности.
На своей странице в соцсетях Кошмал опубликовала ролик, который сняла вместе с украинским хореографом Яной Цибульской. На кадрах артистка показалась в штанах и рубашке широкого кроя, а в конце видео погладила свой живот.
"Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", – написала звезда.
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.
А также 19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец". Во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка в исполнении украинских артистов.
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