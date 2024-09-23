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"Есть отличная отмазка": Анна Кошмал оригинально сообщила о своей второй беременности

Элина Чигис
23 сентября 2024, 07:56
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Актриса показала, как она теперь выглядит.
Анна Кошмал
Анна Кошмал сообщила о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina/?hl=uk

Украинская популярная актриса Анна Кошмал станет мамой во второй раз, но она не уточнила пол ребенка и не рассказала, какой срок беременности.

На своей странице в соцсетях Кошмал опубликовала ролик, который сняла вместе с украинским хореографом Яной Цибульской. На кадрах артистка показалась в штанах и рубашке широкого кроя, а в конце видео погладила свой живот.

видео дня

"Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", – написала звезда.

Кто такая Анна Кошмал?

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.

А также 19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец". Во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка в исполнении украинских артистов.

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