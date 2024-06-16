Анна Кошмал показала фотографию с мужем и поздравила его

Известная украинская актриса Анна Кошмал опубликовала семейное фото, на котором она с мужем и сыном.
В своем Instagram она поделилась фото, на котором, впрочем, не видно лица супруга.
"Спасибо, что разрешил выложить фото с твоим плечом. Любим", - в шутку сказала актриса.
По случаю Дня отца Анна рассказала, какой папа ее муж, и поблагодарила за заботу.
"Ты разрушил все стереотипы о том, что папа – это тебе не мама. Спасибо за все бессонные ночи, поддержку, сказки на ночь для него, игры, вкусные обеды и ужины, смастеренные халабуды, терпение, любовь и чувство безопасности. Спасибо, что ты всегда мама-папа, когда я работаю или воплощаю свои странные идеи", - с восхищением сказала Анна Кошмал.
Анна Кошмал – главные новости о жизни актрисы:
Ранее Анна Кошмал сменила имидж. Она поэкспериментировала с фильтрами в фоторедакторе. Актриса показала себя с рыжими волосами. Сын ее узнал, а вот муж нет.
Анна Кошмал высказалась и про общение со своей "семьей" путинистов из "Сватов". Актриса отметила, что не поддерживает никаких отношений с российскими артистами, которые в итоге поддержали Путина и полномасштабное нападение на Украину.
Кроме того, Анна Кошмал раскрыла главный секрет своего таинственного брака. По словам актрисы, ее муж сам решил, что не должен быть публичным. Брак держится на гармонии и взаимопонимании.
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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