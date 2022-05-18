"Есть хочется, особенно на ночь": Цибульская рассказала, как худеет

Оля Цибульская делится планами похудения/ Instagram

Украинская певица Оля Цыбульская, которая высказалась по поводу хранящей молчание Ани Лорак, пытается избавиться от лишнего веса, который набрала из-за стресса, связанного с войной. Ранее в Instagram она делилась с подписчиками планами диеты и делала дни разгрузки.

Но по последним данным, худеть Оле не удается. О чем она сама сообщила в своих сториз в Instagram. "Операция по снижению веса провалена. После концерта в Почаеве мне написала, что я - вкусненькая булочка. Я соглашаюсь. Видела в зеркало", - отметила Цыбульская.

"Да есть хочется, особенно на ночь", - добавила она.

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А еще Оля написала пост, о том, чему ее и всем украинцам научила война.

"Жизнь уместилась в один чемодан. У тебя тоже? Сложилось очень быстро. За 10 минут. 10 минут, которые были на сборы, пока мы убегали из дома, взяв сына, документы и еду. Война научила быстро прощаться со всем, что любишь. Война научила, что счастье - это быть рядом с теми, кого любишь, иметь возможность услышать, увидеть родных, хотя бы по видеосвязи, не откладывая на потом важнейшие слова.

Война научила чувствовать уют и дом там, где ты прямо сейчас. Даже если в сотне километров от дома, как мы с сыном, и не знаешь когда вернешься. Или вообще потерял жилье, как мои родители, и не знаешь куда вернешься. Мы в Украине. Дома. Я так хочу, чтобы все вернулись в свои родные города и села", - отметила певица.

Напомним, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская дала интервью для шоу Зірковий шлях, в котором обсудила с Алиной Доротюк, как изменилась ее жизнь во время войны. Артистка поделилась историями о страхе быть обстрелянной, пока выбиралась в безопасное место, про родителей, которые были в Ирпене во время оккупации, и про племянницу, родившуюся во время войны. Множество страшных и трогательных моментов было упомянуто в личном (что для военного времени - роскошь) разговоре.