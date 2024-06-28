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"Есть доказательства": судья предъявил обвинения принцу Гарри

Элина Чигис
28 июня 2024, 09:37
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Герцог Сассекский может ответить за клевету на NGN.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри проигрывает в суде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри обвиняет NGN в незаконном сборе информации. Как заявил принц, таблоид The Sun "перехватывал" его голосовую почту, но доказательств как таковых у него нет, поэтому суд отклонил его иски.

The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Как пишет ET, Гарри может проиграть и ответить за свои обвинения.

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Судья попросил Гарри объяснить, почему он уничтожил важные для следствия улики — переписку между ним и неизвестным автором мемуаров "Запасной". Есть доказательства, что сообщения были удалены в период с 2021 по 2023 год, то есть задолго до того, как принц подал иск.

"Он делает это по неизвестной нам причине", — сказал судья.

В сети очень много рассуждений по поводу этого дела, но большинство пользователей уверенны, что Гарри делает это лишь бы привлечь к себе внимание.

Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

Кто такой принц Гарри?

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также принц Гарри приезжал в Великобританию, но его проигнорировал отец король Чарльз. Визит принца на родину, оказывается, случился только из-за десятой годовщины "Игр непобедимых".

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