"Есть доказательства": судья предъявил обвинения принцу Гарри

Принц Гарри обвиняет NGN в незаконном сборе информации. Как заявил принц, таблоид The Sun "перехватывал" его голосовую почту, но доказательств как таковых у него нет, поэтому суд отклонил его иски.
The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
Как пишет ET, Гарри может проиграть и ответить за свои обвинения.
Судья попросил Гарри объяснить, почему он уничтожил важные для следствия улики — переписку между ним и неизвестным автором мемуаров "Запасной". Есть доказательства, что сообщения были удалены в период с 2021 по 2023 год, то есть задолго до того, как принц подал иск.
"Он делает это по неизвестной нам причине", — сказал судья.
В сети очень много рассуждений по поводу этого дела, но большинство пользователей уверенны, что Гарри делает это лишь бы привлечь к себе внимание.
Кто такой принц Гарри?
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также принц Гарри приезжал в Великобританию, но его проигнорировал отец король Чарльз. Визит принца на родину, оказывается, случился только из-за десятой годовщины "Игр непобедимых".
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