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"Если я умру как воин - это будет самая достойная смерть": Даниэль Салем поймал пулю на фронте

21 августа 2022, 16:08

Это уже второе ранение ведущего.

Даниэль Салем
Даниэль Салем получил пулевое ранение на фронте / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер, ведущий и ресторатор Даниэль Салем защищает Украину от рашистских оккупантов с первых дней полномасштабной войны. За полгода военных действий артист был ранен на фронте уже дважды, о чем и рассказал в шоу Неймовірна правда про українців.

Так Салем раскрыл, что он служит в спецподразделении авиаразведки. Из-за особенностей службы он имеет "выезды", которые, как правило, посвящает волонтерской деятельности.

Сейчас военный и патриот, как Даниэль сам себя описывает, находится в больничном отпуске: "Сейчас у меня был больничный. Получил травму спины. Поймал, как говорится, пулю в броник".

Это - второе ранение Салема. Ранее он получил контузию, из-за которой оглох на одно ухо. Сейчас там образовалась киста, которая мешает его слуху вернуться.

Тем не менее, ни вероятная глухота на всю жизнь, ни возможность умереть на фронте в любой момент, не страшат ведущего. С широкой улыбкой на лице он заявил: "Если я умру как воин - это будет самая достойная смерть, которая может быть на самом деле. Если умирать, блин, ну что может быть лучше умирать за свою страну, за что-то большое, за что-то действительно крутое?"

Ранее заядлый путинист и российский актер Владимир Машков впервые публично отреагировал на антивоенную и проукраинскую позицию его единственной дочери Марии, также актрисы, которая сейчас проживает США.

Также артистка-предательница Таисия Повалий шокировала украинцев своим цинизмом - на концерте, посвященном Кобзону, исполнила песню Черемшина на украинском языке.

Другие новости:

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