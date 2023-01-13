Еще одного российского актера, который поддержал Украину, признали иногентом

Артур Смольянинов стал человеком совести. И сразу же получил статус иностранного агента в России.

Артур Смольянинов / скриншот YouTube

Российский актер Артут Смольянинов стал иноагентом в России.

Как написала Медуза, ранее Артур Смольянинов в интервью, опубликованном 6 января в издании "Новая газета. Европа", сказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, он бы воевал на стороне Украины, и что его не интересует "что останется от России".

По информации издания, высказывания актера вызвали резкую критику со стороны российских политиков и чиновников; глава СК Александр Бастрыкин через несколько дней потребовал завести на актера уголовное дело.

Напомним, российский актер Артур Смольянинов еще в прошлом году публично выступил против военного вторжения РФ в Украину.

В интервью YouTube-каналу " Новая газета Европа" он заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.

"Если бы я пошел, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…", - сказал Смольянинов.

Вас также может заинтересовать: