Еще одного российского актера, который поддержал Украину, признали иногентом

Российский актер Артут Смольянинов стал иноагентом в России.
Как написала Медуза, ранее Артур Смольянинов в интервью, опубликованном 6 января в издании "Новая газета. Европа", сказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, он бы воевал на стороне Украины, и что его не интересует "что останется от России".
По информации издания, высказывания актера вызвали резкую критику со стороны российских политиков и чиновников; глава СК Александр Бастрыкин через несколько дней потребовал завести на актера уголовное дело.
Напомним, российский актер Артур Смольянинов еще в прошлом году публично выступил против военного вторжения РФ в Украину.
В интервью YouTube-каналу "Новая газета Европа" он заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.
"Если бы я пошел, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…", - сказал Смольянинов.
Вас также может заинтересовать:
- Актер из сериала Очень странные дела совершил каминг-аут: "Я больше похож на Уилла, чем думал"
- "В 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики": безумный актер из "Универа" выдал бред на росТВ
- В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировал