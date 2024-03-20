"Эмиграция": Дмитрий Нагиев покинул РФ - причина

Стало известно, что Дмитрий Нагиев уехал с террористической РФ работать в ОАЭ.

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Дмитрий Нагиев уехал с России / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nagiev.universal/

Известный российский актер Дмитрий Нагиев, который публично не осудил кровавое вторжение России в Украину, еще в 2022 году заявил, что приостанавливает свою карьеру и ушел с "Первого канала".

Как сообщают росСМИ, Нагиев покупает квартиру в ОАЭ и в конце марта проведет там интенсив по актерским техникам.

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Отметим, артист встретился с другом в ОАЭ и поговорил по поводу того, что квартира в Дубае — это отличные инвестиции. Кстати, известно, что за покупку квартиры определенной стоимости в стране ее владельцу дают резидентство.

Так что начали ходить слухи, что Нагиев планирует эмигрировать из России или жить на две страны.

Кто такой Дмитрий Нагиев? Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.

Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о своей первой жене Алисе Шер и о причинах их развода. И сказал, что если любовь больше начинает напоминать привычку - этого допускать нельзя.

А также Максим Галкин потроллил российского актера Дмитрия Нагиева и бывшую участницу телешоу Дом-2 Викторию Боню за рекламу в Instagram.

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