"Эмиграция": Дмитрий Нагиев покинул РФ - причина

Известный российский актер Дмитрий Нагиев, который публично не осудил кровавое вторжение России в Украину, еще в 2022 году заявил, что приостанавливает свою карьеру и ушел с "Первого канала".
Как сообщают росСМИ, Нагиев покупает квартиру в ОАЭ и в конце марта проведет там интенсив по актерским техникам.
Отметим, артист встретился с другом в ОАЭ и поговорил по поводу того, что квартира в Дубае — это отличные инвестиции. Кстати, известно, что за покупку квартиры определенной стоимости в стране ее владельцу дают резидентство.
Так что начали ходить слухи, что Нагиев планирует эмигрировать из России или жить на две страны.
Кто такой Дмитрий Нагиев?
Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.
Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".
Напомним, ранее Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о своей первой жене Алисе Шер и о причинах их развода. И сказал, что если любовь больше начинает напоминать привычку - этого допускать нельзя.
А также Максим Галкин потроллил российского актера Дмитрия Нагиева и бывшую участницу телешоу Дом-2 Викторию Боню за рекламу в Instagram.
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