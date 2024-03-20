Нагиев за Путина: директор артиста высказалась о ситуации

На днях в соцсетях завирусила фотография российского артиста Дмитрия Нагиева, который конкретно так и не высказал свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину, на фоне автомобиля с наклеенной на стекло георгиевской лентой в форме буквы Z.
Изображение сопровождалось надписью: "Сильной стране — сильный президент", то есть таким образом хотели показать, что Нагиев поддерживает диктатора Путина.
Директор Нагиева Елена Шайкина прокомментировала ситуацию для росСМИ. Как она заявила, это всего лишь фейк.
"Я такой фотографии артиста не видела. У Дмитрия есть единственный официальный аккаунт в Instagram, больше нет его в соцсетях нигде, и этой фотографии там нет. Это какой-то фейк," — заявила Елена.
Также Шайкина сказала, что Нагиев "работает 365 дней в году" и не имеет свободного времени на такие вещи.
Кто такой Дмитрий Нагиев?
Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.
Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".
Добавим, недавно Дмитрий Нагиев косвенно выступил против войны. На своей страничке в соцсетях он опубликовал видео на котором предстал в желтой куртке на фоне голубого неба. Разъярённые россияне сразу же набросились на артиста и обвинили артиста в поддержке Украины.
А также Дмитрий Нагиев отказался вести музыкальную церемонию награждения артистов "МузТВ". Артист до этого несколько раз был ведущим церемонии, а на этот раз сообщил, что "в этот раз, видимо нет".
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