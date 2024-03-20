Нагиев за Путина: директор артиста высказалась о ситуации

Дмитрий Нагиев не публиковал снимок с символикой российских оккупантов.

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Дмитрий Нагиев попал в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nagiev.universal/

На днях в соцсетях завирусила фотография российского артиста Дмитрия Нагиева, который конкретно так и не высказал свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину, на фоне автомобиля с наклеенной на стекло георгиевской лентой в форме буквы Z.

Изображение сопровождалось надписью: "Сильной стране — сильный президент", то есть таким образом хотели показать, что Нагиев поддерживает диктатора Путина.

Снимок Нагиева с символикой российских оккупантов - фейк / фото: t.me/stormdaily

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Директор Нагиева Елена Шайкина прокомментировала ситуацию для росСМИ. Как она заявила, это всего лишь фейк.

"Я такой фотографии артиста не видела. У Дмитрия есть единственный официальный аккаунт в Instagram, больше нет его в соцсетях нигде, и этой фотографии там нет. Это какой-то фейк," — заявила Елена.

Также Шайкина сказала, что Нагиев "работает 365 дней в году" и не имеет свободного времени на такие вещи.

Кто такой Дмитрий Нагиев? Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.

Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".

Добавим, недавно Дмитрий Нагиев косвенно выступил против войны. На своей страничке в соцсетях он опубликовал видео на котором предстал в желтой куртке на фоне голубого неба. Разъярённые россияне сразу же набросились на артиста и обвинили артиста в поддержке Украины.

А также Дмитрий Нагиев отказался вести музыкальную церемонию награждения артистов "МузТВ". Артист до этого несколько раз был ведущим церемонии, а на этот раз сообщил, что "в этот раз, видимо нет".

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