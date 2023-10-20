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"Слишком долго молчал": Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

Юрий Берендий
20 октября 2023, 15:36 обновлено 20 октября, 15:43
Дмитрий Нагиев в последнем интервью призвал молодое поколение россиян пойти по другому пути. Он также выразил недовольство политикой Кремля по поводу войны.
Нагиев
Нагиев выступил против власти России и обратился к молодежи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российский актер Дмитрий Нагиев , периодически выражающий свое несогласие с военной политикой российского режима, сообщил, что очень долго хранил молчание и дал совет будущим поколениям россиян. Артист призвал "выбрать другой путь".

При этом он выразил удивление кровавой политике, реализуемой Кремлем на современном этапе. Об этом Нагиев заявил во время интервью искусственному интеллекту.

Следует заметить, что сейчас актер проживает в Москве и продолжает сниматься для российского кинематографа. Однако он приостановил свое участие в проектах, связанных с телевидением, и прекратил социальную деятельность.

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"Сегодня я приостановил свое общение в социальных сетях. Как в конце концов и в медийном пространстве. Для меня это время осмысления. Мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал. Но мне не очень интересно, что там с кем происходит", – объяснил россиянин.

Нагиев не разглашал в деталях свою политическую позицию и воздержался от открытого осуждения войны и политики русского правительства. Однако он намекнул, что не разделяет взгляды РФ на политическую справедливость. Он выразил надежду, что Россия, возможно, изменит свою политику в ближайшем будущем, и выразил желание, чтобы Россия не была больше угрозой миру.

"Если бы я имел возможность что-то сказать будущему поколению, я был бы счастлив. Итак, будущие поколения будут, на нас все не закончится. И я бы сказал: "Мы выбрали какой-то странный путь. Попытайтесь выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья", – сказал Нагиев.

Напомним, ранее российский актер Дмитрий Назаров, открыто выступающий против войны России в Украине, неожиданно рассекретил другого российского актера Дмитрия Нагиева и издал его позицию по Украине.

Также мы сообщали, что шоумен Дмитрий Нагиев, прямо не осуждающий военное вторжение России в Украину, косвенно выступил против войны. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором появился в желтой куртке на фоне голубого неба.

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