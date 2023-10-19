59-летняя звезда "Друзей" назвала самую бесполезную бьюти-процедуру

Кортни Кокс призналась, что сильно жалеет о том, что поддалась давлению общественности.

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Кортни Кокс назвала процедуру красоты о которой жалеет больше всего / коллаж: Главред, фото: instagram.com/courteneycoxofficial

59-летняя актриса, звезда сериала "Друзья" и кинофраншизы "Крик" Кортни Кокс выглядит так, будто раскрыла секрет вечной молодости. Занятия спортом и уходовая косметика позволяют артистке держать себя в форме.

Увы, так было не всегда. После съемок в "Друзьях" Кокс, в попытках сохранить привлекательность, увлеклась бьюти-процедурами, из-за которых она превратилась в комичную копию себя.

"В этой индустрии так много давления относительно того, что нужно оставаться молодой, что как только ты начинаешь, это превращается в некий эффект домино и ты все время делаешь еще", - призналась актриса в интервью для журнала Woman. Слова Кортни цитирует издание Daily Mail.

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Также она рассказала, какая процедура на ее взгляд стала ее худшим решением. Это - филлеры, которые сделали лицо более фактурным, но все же сильно изменили ее внешний облик. Инъекции Кокс растворила в 2017 году, и с тех пор стала адептом натурального старения.

"О чем я жалею больше всего, так это о филлерах. Это была абсолютная трата времени, и мне жаль, что я подверглась давлению и стала это делать", - отметила Кортни.

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