Большую часть видео он без одежды: украинка сняла клип для Ленни Кравица

Фанатки артиста Ленни Кравитца будут наверняка рады новому клипу певца.

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Ленни Кравиц громко возвращается в музыкальные рейтинги, Коллаж Главред, Фото Instagram/lennykravitz

Американский музыкант и певец Ленни Кравиц выпустил новый клип на свой трек TK421.

Приятно поражает то, что клип для всемирной звезды сняла украинка Таня Муиньо. Между тем, YouTube уже поставил возрастные ограничения на данное видео, ведь большую часть клипа Кравиц снимается голым.

По информации KP.ua, Трек TK421 войдет в 12-й студийный альбом Ленни Кравица "Blue Electric Light", который выйдет 15 марта 2024 года. Это будет первая пластинка с 2018 года. Артист пообещал 12 "взрывных, романтических и вдохновляющих" треков, над которыми он работал вместе со своим гитаристом Крэйгом Россом.

видео дня

На видео - фрагмент смелого клипа:

Ранее украинская режиссер снимала для MONATIK, Время и Стекло, Насти Каменских и Мишель Андраде. Ее мировая популярность началась с клипа Small Talk для Кэти Перри. За последние четыре года Таню Муиньо работала с Билли Айлиш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, Harry Styles и The Weeknd. Режиссер является лауреаткой MTV Video Music Awards.

Напомним, ранее американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

Ранее на своей странице в Instagram Агилера выложила серию фотографий, на которых она сидит на плетеном пуфе. Обнаженные части тела певица прикрывает руками.

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