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Известный украинский певец отменил гастроли в США, чтобы уйти на фронт

Алена Кюпели
12 октября 2023, 12:01 обновлено 12 октября, 12:26
Артист сообщил не самую приятную новость для своих поклонников.
Галич
Галич выложил обращение в Instagram / коллаж Главред, фото УНИАН

Солист украинской группы O.TORVALD Евгений Галич отменил гастроли группы в США и Канаде, где они должны дать благотворительные концерты вместе с группой "Друга Ріка".

На своей странице в Instagram, артист записал видеообращение, в котором отметил, что по приказу военного руководства обязан вернуться в Украину и отправиться передовую.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Галич вступил в ряды ВСУ.

видео дня

"Я неоднократно отмечал, говорил о том, что пока в стране идет война и действует военное положение, я, в первую очередь, военный. А дальше уже артист и музыкант. Так случилось, что я не смогу посетить тур по США и Канаде вместе с группой "Друга Ріка". Ситуация в стране меняется каждый день и сейчас ситуация такова, что по требованию своего военного руководства я должен возвращаться в Украину", - сказал в видео артист.

На видео - обращение музыканта:

Напомним, ранее украинский музыкант, активист, сержант взвода 47-ой отдельной механизированной бригады "Магура" (штурмовой полк) Андрей Чепиль (позывной "Крис") героически погиб во время боевого задания недалеко от села Работино, Запорожской области.

Ранее популярный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников раскрыл подробности жестокого убийства его отца. Артисту на тот момент было всего 11 лет.

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Женя Галич новости шоу бизнеса
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