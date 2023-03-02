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"Безхребетный! И вашим и нашим": Нагиев в сине-желтом довел россиян до истерики

2 марта 2023, 09:13
Разъярённые россиян обвинили Дмитрия Нагиева в поддержке Украины.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев / instagram.com/nagiev.universal/

Шоумен Дмитрий Нагиев, которые прямо не осуждает военное вторжение России в Украину, косвенно выступил против войны.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео на котором предстал в желтой куртке на фоне голубого неба.

На фоне артист поставил песню Михаила Круга "Владимирский централ" со строчками о приходе весны.

видео дня

"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна", - написал Нагиев под видео.

Разъярённые россияне тут же обвинили его в поддержке Украины, а украинцы поблагодарили его за такую публикацию

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев / скриншот

"Красивое сочетание цветов: голубое небо и желтая куртка", "Совпадение? Не думаю", "Вот эталон ума! Говорит молча ! Класс", "Мне кажется в такое время преступление молча улыбаться странной улыбкой, скажи прямо что думаешь! А так это трусость! Либо ты за Родину либо нет и третьего не дано! А вообще, где твоя Родина Дмитрий Нагиев?", "Актёр… без слов сыграл", "Дмитрий, спасибо, что Вы за этот год прошли проверку на человечность! Пока остались такие люди остаётся и надежда, что рассвет не за горами", "Безхребетный И ваш и нашим. Хотите так спляшем, хотите так спляшем. Разочаровал", - писали в комментариях под видео.

Напомним, ранее российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужны оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов. Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

Напомним, российский актер Дмитрий Нагиев, который опубликовал несколько постов в соцсетях, но ни в одном из них напрямую не осудил развязанную Путиным войну, сильно пострадал во время спектакля. Прямо во время спектакля "Крысь" на сцене Калининградского областного театра рухнули декорации. Говорят, что к актеру сразу же вызвали скорую помощь, однако актер отказался и доиграл спектакль до конца.

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Автор: Сергей Кущ
Дмитрий Нагиев новости шоу бизнеса
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