Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой во время важного визита

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим мужем Владимиром Зеленским посетила "Школу супергероев" в Кривом Рогу.
На своей странице в соцсетях Зеленская поделилась, как прошел визит и проверила результаты сотрудничества.
"Во время визита в город мы с президентом специально заехали сюда, чтобы увидеть результат этого сотрудничества. Команде фонда важно, чтобы это место вдохновляло, давало надежду и поддержку для быстрого выздоровления", - написала первая леди.
Также Зеленская встретилась со своей лучшей подругой – Ириной Пикаловой (на фото в синем костюме).
"В этом году фонд профинансировал создание шести "Школ супергероев", привлекая средства иностранных партнеров. Кроме Кривого Рога, такие образовательные классы при больницах будут работать в Виннице, Ровно, Львове, Одессе и Полтаве. Первые три из них уже открыты и готовы к новому учебному году. Уже сегодня настоящие супергерои во всех этих заведениях – дети, которые, несмотря на обстоятельства, продолжают учиться и развиваться", - написано в сообщении.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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