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Елена Кравец похудела на 9 килограммов - как она выглядит теперь

Элина Чигис
11 июля 2025, 10:14
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Елена Кравец удивила своим результатом.
Елена Кравец
Елена Кравец - диета / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

Вы узнаете:

  • Елена Кравец похудела
  • Как ей это удалось

Украинская известная ведущая и актриса Елена Кравец призналась, что похудела на 9 килограммов, работая с диетологом.

Во время интервью на проекте "55 за 5" Елена отметила, что не сидит на диете, а придерживается "дофаминового питания". Знаменитость не ограничивает себя в питании, а знает, что, сколько и когда нужно есть.

видео дня

"Я похудела на девять килограммов. У меня есть диетолог. Есть такой термин - "дофаминовое питание". То есть мне можно все, я ем все, я просто знаю, когда, что, сколько. Например, если я ем ленивые вареники, то потом я съедаю зеленое яблоко. Ну, например. Или, если я ем суп, его надо закусить огурцом", - поделилась Кравец.

Как выглядит Елена Кравец
Как выглядит Елена Кравец / фото: скрин видео

Также она подчеркнула, что ранее постоянно хотела есть, а диетолог ей помог построить здоровые отношения с едой.

"Надо не зависеть от еды. Потому что я раньше всегда хотела есть. Диетолог сказала: "Тебе нужно или выровнять гормональную систему, или пойти со мной, или влюбиться". И вот я с ней шла-шла. Потом начала выравнивать систему, ну и потом - да", - рассказала Елена.

Елена Кравец
Елена Кравец / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Елены Кравец:

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Елена Кравец - последние новости по теме

Отметим, сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.

А также ранее Главред сообщал, как Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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