Муж Елены Кравец признался, как изменились их жизнь во время войны

Сергей Кравец рассказал, чем занимается сейчас, и как поддерживает жену.

https://stars.glavred.info/muzh-eleny-kravec-priznalsya-kak-izmenilis-ih-zhizn-vo-vremya-voyny-10660319.html Ссылка скопирована

Елена Кравец муж - Сергей Кравец рассказал про семью и карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Кратко:

Муж Елены Кравец пришел поддержать ее на премьере моноспектакля

Сергей Кравец рассказал о влиянии войны на совместную жизнь с артисткой

Елена Кравец (в девичестве - Маляшенко) начала встречаться с будущим мужем Сергеем в мае 1997 года. Пять лет спустя пара поженилась., еще через год впервые стала родителями. Сейчас у них трое детей - дочь Мария (2003) и двойняшки Иван и Екатерина (2016).

Раньше Сергей Кравец играл с женой в команде КВН и был исполнительным продюсером Студии Квартал 95 (покинул проект около 10 лет назад - прим. редактора). Сейчас занимается производством фильмов.

видео дня

"В начале полномасштабного вторжения мы делали документальные проекты и мы работаем в том же духе. Последний наш фильм вышел недавно и он посвящен обороне Макарова. Есть интернет-проекты. Но больше наше внимание направлено на художественные фильмы — это то, что нужно, потому что они работают лучше", - рассказал муж артистки в беседе с ТСН.

В будущем он надеется поработать с Еленой Кравец в качестве актрисы. "Она, во-первых, талантливая актриса, а во-вторых, моя жена. И как это делать свое кино и не снять свою жену? Вы же понимаете, дома прилетит", - шутит Сергей.

Елена Кравец муж - Сергей Кравец рассказал про семью и карьеру / instagram.com/lennykravets

На днях состоялась премьера моноспектакля Елены Кравец "Можно я просто посижу?" в театре имени Ивана Франко в Киеве. Сергей пришел поддержать возлюбленную.

В беседе с журналистами он признался, что полномасштабная война повлияла на их семью, однако вместе им удалось преодолеть все. "У всех изменилась жизнь. Здесь все все понимают. Моя семья была за границей первые полгода в начале полномасштабного вторжения. Потом вернулись, как я их не уговаривал оставаться там в безопасности. Вернулись и начали помогать армии и делать такие спектакли", - поделился Сергей Кравец.

Елена Кравец муж - Сергей Кравец рассказал про семью и карьеру / tsn.ua

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Леся Никитюк впервые показала округлый животик - слухи про ее беременность стали появляться вскорости после помолвки ведущей с ее избранником-военным.

Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская впервые показала своего мужа Валентина, с которым она воспитывает двоих приемных дочерей.

Читайте также:

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред