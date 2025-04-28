"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская отпраздновала 5-летие дочери
- Певица показалась вместе с мужем
Украинская известная певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками, как отпраздновала день рождения младшей дочери Софии.
На своей странице в соцсетях Могилевская опубликовала видео с празднования, на котором засветила и своего мужа Валентина.
"Знакомьтесь, Соня в стиле Русалочки, ее любимого мультика. Я два месяца собирала разные мелочи для того, чтобы все вместе создало атмосферу ее любимой сказки. И как же было приятно видеть счастливые глаза своей маленькой принцессы полные благодарности и любви. Сегодня утром она проснулась в пять, прибежала к маме и спросила: "Мама, а ты можешь мне сделать такую же прическу и наряд в садик?". Закончилось все тем, что все, что вы видите, уехало в садик с подарками для любимых подружек и шариками-дельфинами для мальчиков. Благодарю Бога за это счастье видеть счастливой своего ребенка", - отметила артистка.
На видео позировала 5-летняя Соня, которая перевоплотилась в сказочную Русалку, ведь вечеринка была в морском стиле.
Отметим, Наталья Могилевская не показывает лицо мужа, но на видео позировала вместе с ним возле праздничного стола.
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Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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