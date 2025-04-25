Известный продюсер рассказал о невыносимом поведении Натальи Могилевской

Вы узнаете:
- Вадим Лисица рассказал о характере Натальи Могилевской
- Что он о ней думает
Украинский известный продюсер Вадим Лисица рассказал, кого из звезд украинского шоу-бизнеса тяжело выдержать.
В интервью Славе Демину Лисица отметил, что певица Наталья Могилевская постоянно сомневается в себе и в других людях, поэтому это создает сложности.
Продюсер уверен, что не все могут выдержать такое поведение артистки, но он смог наладить контакт с Могилевской.
"Мы с Наташей родились в один день и один год - 2 августа 1975 года. А ей всегда говорю: "Почему мы родились в один день, но настолько разные люди?" У нас разные характеры, разная энергия, все разное. И она мне сказала: "Еще когда я была ребенком, поняла, что всегда буду сомневаться в том, что я делаю. И это некая формула моего успеха", - поделился Лисица.
Также продюсер подчеркнул, что эта черта певицы помогает ей найти золотую середину и даже сам иногда так делает.
Смотрите видео интервью Вадима Лисицы:
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Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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